İDDEF'ten Kuraklık Yaşayan Etiyopya ve Somali'ye Ramazan Yardımı

İDDEF, iç savaş ve kuraklık nedeniyle milyonlarca insanın olumsuz etkilenerek gıdaya ulaşmakta büyük güçlük çektiği Etiyopya ve Somali'ye Ramazan yardımları ulaştırıyor.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Ramazan çalışmaları kapsamında 40 ülke 264 bölgede bağışçıların emanetlerini ihtiyaç sahiplerine teslim ederken, acil kriz bölgelerinde bulunan Afrika Boynuzu'ndaki Etiyopya ve Somali'ye de gıda yardımı ulaştırıyor. İç savaş ve kuraklıkla mücadele eden Etiyopya'da 5 milyon, aynı şekilde iki yıldan bu yana yeterli yağışın olmadığı Somali'de ise yaklaşık 4,5 milyon insan temiz su ve gıdadan yoksun bir şekilde insani yardım bekliyor.

İDDEF'ten yapılan açıklamada, “Tüm yıl boyunca olduğu gibi yardımlaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan'da da hayırseverlerimizin emanetlerini gerçek ihtiyaç sahiplerine teslim etmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda iç savaş, çatışma ve kuraklık gibi çeşitli nedenlerle acil kriz bölgeleri içinde yer alan ülkelerde ise çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da etkili olan aşırı sıcakların yol açtığı kuraklık ve kıtlık ile birlikte, iç savaşın yerinden ettiği milyonlarca insan yaşam mücadelesi veriyor. İDDEF olarak, tüm sene sahada olan bölgedeki ekiplerimizle insani krizin yaşandığı Etiyopya'nınSankora, Amhara, Oromia, Afar ve Tigray bölgelerinde kumanya dağıtımı yaptık. 5 milyondan fazla kişinin açlık, susuzluk ve kuraklıktan etkilendiği ülkede yaraları sarmaya devam ediyoruz. Aynı şekilde insani krizin derinleştiği diğer bir ülke olan Somali'de de şiddetli kuraklıkla mücadele eden kardeşlerimize hayırseverlerimizin kumanya emanetlerini ulaştırdık. Ülkede, temiz suya ulaşılamaması, tarımsal üretimin gerilemesi ve gıda krizinin büyümeye başlamasıyla yaklaşık 4,5 milyon insan açlığa mahkum hale geldi. Yardımlaşmanın arttığı mübarek ayda hayırseverlerimizin ikramlarını ulaştırarak Ramazan sevincini hüzün dolu topraklara taşımaya devam ediyoruz” denildi.

Hayırseverler, bağış için "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden ilgili hesap numaralarına "EFT/havale" yoluyla ya da "0212 621 00 65" numaralı telefondan detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor.

.