İBB Ramazan ayına hazır

İBB, hizmetleriyle Ramazan ayının manevi atmosferini ve yardımseverliğini hissettirecek. İftarlar, kumanyalar, aile ziyaretleri, yardım kolileri ve kültürel etkinliklerle, İstanbul’da dolu dolu bir oruç ayı yaşatılacak. Toplu ulaşım araçlarının gece seferleri de uzatıldı.

Ramazan ayının manevi atmosferinin yoğun hissedildiği dünya şehirlerinden biri olan İstanbul; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ev sahipliğinde Ramazan ayına özel birçok etkinliğe imza atacak. Toplu ulaşımdan yardımlara ve kültürel etkinliklere kadar birçok hizmet, bu aya özel olarak programlandı.

TOPLU ULAŞIMDA GECE SEFERLERİ UZATILIYOR

İETT, Ramazan ayı boyunca kültürel etkinliklerin yapılacağı Yenikapı, Maltepe ve Eyüpsultan'a seferlerini artıracak. Otobüslerin gece hatları ile Metrobüs ve Deniz Taksi de sabaha kadar hizmet vermeye devam edecek.

Metro İstanbul'un M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro seferleri ile T1, T4, T5 tramvay ve F1 füniküler hattı seferleri de Ramazan ayı boyunca 02.00'ye kadar uzatıldı.

HER GÜN 20 BİN KİŞİLİK YEMEK, 15 BİN KUMANYA

İBB, iftar için 9 ayrı noktada ihtiyaç sahibi vatandaşlara her gün 20 bin kişilik sıcak yemek dağıtacak. Yemekler, İBB'den talepte bulunan ve altyapısı müsait olan Avcılar, Ataşehir, Bakırköy, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Esenyurt, Kadıköy, Maltepe ve Şişli ilçe belediyelerinin aşevlerinden servis edilecek.

Her gün metrobüs ve metro durakları, vapur iskeleleri, meydanlar gibi belirlenen 18 ana ulaşım noktasında, iftarda evine yetişemeyecek olan yolculara mobil büfelerden ve çadırlardan 15 bin kişilik kumanya ikram edilecek.

Kumanyalar Eminönü, Yenikapı, Eyüpsultan, Maltepe, Üsküdar, Şirinevler, Esenyurt meydanlarında; Ümraniye, Yenikapı, Kartal, Kozyatağı ve Çekmeköy metro istasyonları ile Kadıköy ve Beşiktaş iskelelerinin önünde; Beylikdüzü, Avcılar, Cevizlibağ ve Mecidiyeköy metrobüs istasyonlarının girişinde, çadırlar ve mobil büfeler aracılığıyla dağıtılacak. Mesaiye kalan tüm İBB birimleri ile İstanbul'daki güvenlik mensuplarına da iftar ve sahur yemeği ikram edilecek.

150 BİN YARDIM KOLİSİ DAĞITILACAK

İBB, tokun açın halinden anladığı ay olan Şehr-i Ramazan'da, ihtiyaç sahibi aileleri de unutmadı. İlçe belediyeleri ve mahalle muhtarlarıyla maddi durumu iyi olmayan ailelerin tespiti yapıldı. Temel gıda maddelerinin bulunduğu 150 bin yardım kolisinin dağıtımına başlanacak. Dağıtımlar, vatandaşların rencide olmaması için gizli yapılacak.

Bu yıl ilk defa başlatılan bir projeyle, 700 İBB yöneticisi Ramazan ayında 1.200 yardıma muhtaç aileyle buluşacak. İftariyelik malzemeler ile ailelerin misafiri olacak bürokratlar, ev halkıyla birlikte oruçlarını açacak ve hoş sohbetler edecek. Ziyaretlerde vatandaşların ihtiyaçları ve talepleri de not alınarak, çözülmesi için çalışmalar yapılacak.

ETKİNLİKLER EYÜPSULTAN, YENİKAPI VE MALTEPE'DE

Ramazan ayının kültürel lezzetlerini yansıtan geleneksel sahne gösterileri, Yenikapı ve Maltepe sahili ile Eyüpsultan meydanında yapılacak. Konserler, tiyatro gösterileri, keyifli ve bilgilendirici sohbet programları; çocuklara yönelik Hacivat Karagöz gösterileri, masal anlatımı ve oyun atölyeleri, iftar sonrasında İstanbullularla buluşacak.

Ziyaretçilerin hoşça vakit geçirmesi için oluşturulan bu alanlarda, geleneksel sanatlar da yaşatılacak. Yeme içme alanları ile hediyelik eşya dükkanların da hazırlandığı meydanlarda, iftar sonrası lokma dağıtımı gerçekleştirilecek.

MEHTERAN KONSERİ MEYDANLARDA

İBB Orkestralar Müdürlüğü Ramazan ayı boyunca 21'i açık 5'i İBB ile ilçe belediyelerin kültür merkezlerinde olmak üzere toplam 26 konser verecek. Ramazan ruhunu en iyi şekilde yansıtabilmek için 26 konserin 13'ü, İBB Mehteranı tarafından verilecek Mehter Marşları konserinden oluşacak.

YENİKAPI VE MALTEPE'DE TERAVİH NAMAZI

Etkinliklere katılan ziyaretçiler için Yenikapı ve Maltepe sahilinde akşam ve teravih namazlarını cemaatle eda edebilecekleri mescitler hazırlandı. İBB'nin yoğun talep gören Florya Sosyal Tesisi'ndeki mescidi de tamamen yenilendi, Ramazan ayında yeniden ibadete açılacak.

HALK PİDE 3 LİRA

İBB'nin iştiraklerinden Halk Ekmek AŞ, ekonomik zorlukların yaşandığı bu sene, 330 gramlık Ramazan pidesini 3 liradan İstanbullularla buluşturacak. Günde 200 bin pide üretilerek Halk Ekmek satılan tüm bayilere dağıtılacak.

SOSYAL TESİSLER İLE KÖŞKLERDE RAMAZAN MENÜSÜ

Nezih ortamlarda iftar açmak ve sonrasında bir şeyler içmek isteyen İstanbullular için, İBB'nin restoran ve kafe hizmeti veren sosyal tesisleri ile köşkleri hazırlandı. Kent geneline yayılan 21 sosyal tesiste, Ramazan lezzetlerini barındıran özel iftar menüleri sunulacak. İBB iştiraki BELTUR AŞ'nin işlettiği köşklerde de oruç ayının ruhuna uygun 15 farklı menüyle iftar yemekleri verilecek. .