Güney Afrika'da İslam yayılıyor; siyahi Müslümanlar mutlu

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yaşayan siyahi Müslümanlar, bu yıl ramazan ayında daha çok Müslüman'ın camileri doldurmasının sevincini yaşıyor.

Ülkenin en büyük kenti Johannesburg'da bulunan ve Türkiye tarafından restore edilen Soweto Camisi'nde düzenlenen mahalle iftarında bir araya gelen siyahi Müslümanlar, bölgede son yıllarda daha fazla sayıda kişinin İslam'ı tercih etmesiyle bu ramazanda camilerin daha önce hiç olmadığı kadar dolu olduğunu belirtti.

Yaklaşık 60 milyonluk nüfusa sahip Güney Afrika'da günümüzde 1 milyondan fazla Müslüman yaşıyor. Ülkedeki Müslüman nüfusun büyük bölümünü ise Asya kökenli Malay ve Hint Müslümanları oluşturuyor.

Güney Afrika'da İslam'ın geçmişi 17'inci yüzyıl ortalarına kadar uzansa da, İslam'ın Güney Afrikalı siyahlar arasında yayılımı 1980'li yıllara dayanıyor.

Ülkeyi 1948-1994 yılları arasında yöneten beyaz ırkçı apartheid (ayrılıkçı) rejimine karşı mücadelede Müslümanlarla siyahlar arasındaki dayanışma, bu tarihlerden itibaren İslam'ın siyahi toplum içinde yayılmasında önemli rol oynadı.

Apartheid ile mücadelenin katliamlara ve isyanlara şahitlik etmiş simge mekanlarından Johannesburg'un Soweto bölgesinde bulunan ve 1980'lerin ikinci yarısında inşa edilen Soweto Camisi (Cuma Mescidi) ise ülkedeki siyahi Müslümanların ilk camilerinden biri.

Beyaz ırkçı Boeremag örgütü tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sonrası ağır hasar gören cami, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından 2019'da restore edildi.

"Öncesinde biz İslam'ı o kadar iyi tanımıyorduk"

Soweto Camisi cemaatinden soyismini vermek istemeyen Mecid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam'ın siyahi toplum içindeki yayılışına dikkati çekerek, "Allah'a şükür burada gittikçe daha fazla insan İslam'ı benimsiyor. Bu değişime 1980'lerden beri şahidiz. Öncesinde biz İslam'ı o kadar iyi tanımıyorduk." dedi.

Mecid, İslam'ı bölge insanına tanıtmak için çalışmalar yürüttüklerini kaydederek, "Artık her yaştan insan dinimizi benimsemeye başladı. Bu şeyi daha önce hiç görmemiştik" diye konuştu.

Hayatındaki ilk ramazan heyecanını yaşayan Resul ise Müslümanlığa geçiş sürecine değinerek, "Önceden Hristiyandım. Rabbime Müslüman olarak döndüm. Beni aralarında çok iyi karşıladılar. Kendimi bir ailenin parçası gibi hissediyorum" ifadesini kullandı.

Resul, diğer Müslümanların kendini son derece samimi bir şekilde kabul ettiğini belirtti.

"Burada İslam dini hala çok genç"

İslam dininin en çok temizlik anlayışını sevdiğini söyleyen Resul, ramazan orucu için başlarda zorlansa da zamanla alıştığını, bu orucun kendisi için Hristiyanlık zamanında tuttuğu oruçlardan daha kolay geldiğini anlattı.

Cami cemaatinden Muhammed ise bu yıl ramazanın kendileri için oldukça bereketli geçtiğine değinerek, "Biliyorsunuz burada İslam dini hala çok genç. Ancak bu sene buradaki çok sayıda kardeşimiz ramazan boyunca camiyi doldurdular." sözleriyle sevincini dile getirdi.

Özellikle gençlerin gösterdiği ilgiden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Muhammed, gençler konusunda daima geleceğe yatırım yaptıklarını kaydetti. AA .