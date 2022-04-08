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TIMETURK / RAMAZAN / Bursa iftar vakti ne zaman? Bursa’da akşam ezanı ne zaman okunur?

Bursa iftar vakti ne zaman? Bursa’da akşam ezanı ne zaman okunur?

Ramazan ayı rahmet ve bereket ayıdır. Ramazan ayında Müslümanlar günlerini oruç tutarak geçirirler. Oruç sahur ve iftar vakitleri arasında tutulduğundan dolayı oruç tutacak kişiler sahur ve iftar vakitlerini merak etmekte. Peki, Bursa sahur ve iftar vakitleri nelerdir?

8 Dakika Önce
2022-04-08 15:45:33
Bursa iftar vakti ne zaman? Bursa’da akşam ezanı ne zaman okunur?

Ramazan ayı bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığı takviminde de yer aldığı üzere 2 Nisan 2022 tarihinde başladı. Ramazan boyunca oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar sahur ve iftar saatlerine uyarak ibadetlerini yerine getirmekte. Bursa ilinde oturan kişiler oruçlarını açmak için iftar vaktini araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Bursa sahur ve iftar vakitleri

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İftar duası

Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. .

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