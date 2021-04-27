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Bursa'da yaşayan Alman vatandaşı ramazan ayından etkilenip Müslüman oldu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ikamet eden Alman vatandaşı, müftülükte düzenlenen ihtida töreniyle Müslüman oldu.

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27.04.2021 13:43:06
Bursa'da yaşayan Alman vatandaşı ramazan ayından etkilenip Müslüman oldu

Yaklaşık bir yıldır Halitpaşa Mahallesi'nde yaşayan Hans Jürgen Helmut Willing, ramazan ayından etkilenerek İslam dinini araştırıp Müslüman olmaya karar verdi.

Willing için Mudanya Müftülüğünde koronavirüs tedbirleri alınarak ihtida merasimi gerçekleştirildi.

Törende, İslam dininin temel esasları hakkında bilgi veren Mudanya Müftüsü Ertuğran Mehmet Soylu, ramazan ayından etkilenerek İslam dinini araştırmaya başlayan ve Müslüman olmaya karar veren Willing'i tebrik etti.

Soylu, Kelime-i Şehadet getirerek "Yusuf" ismini alan Willing'e "İhtida Belgesi" ile Almanca Kur'an-ı Kerim Meali ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar verdi.

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AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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