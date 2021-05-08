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'Bin aydan daha hayırlı' Kadir Gecesi bugün idrak edilecek

Ramazanın 27. gecesine denk gelen ve Kur'an-ı Kerim'de 'Bin aydan daha hayırlı' olduğu bildirilen Kadir Gecesi bugün idrak edilecek.

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08.05.2021 10:30:11
'Bin aydan daha hayırlı' Kadir Gecesi bugün idrak edilecek

İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor.

Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde bu gece şöyle anlatılıyor:

"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilerdeki toplu ibadet ve faaliyetlerin kısıtlanması nedeniyle Kadir Gecesi, evlerde ibadet ve duayla idrak edilecek.

Kadir Gecesi dolayısıyla Ankara'daki Kocatepe Camisi'nde yatsı namazından sonra düzenlenecek Kur'an'ı Kerim ve mevlit programı TRT 1 ve Diyanet TV, İstanbul'daki Eyüp Sultan Camisi'nde 21.00-22.30 saatlerinde yapılacak program ise Kanal 7 ekranlarından canlı yayımlanacak.

"Müslümanlar bu gece, bir kez daha Kur'an'ın önemini düşünüp kavramalı"

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ejder Okumuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kadir Gecesi'nin İslam ve Müslümanlar için çok önemli olduğunu söyledi.

Kadir gecesinin önemi

Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin "Bin aydan daha hayırlı" şeklinde tanımlandığını anımsatan Okumuş, şöyle devam etti:

"Kadir Gecesi'nde melekler ve Cebrail'in Allah'ın izniyle her iş için inecekleri ve tan yerinin ağarmasına kadar o gecenin esenlik, barış ve selamet içinde kalacağı belirtilir. Demek ki bu gece oldukça önemlidir. Kadir Gecesi'nin önemi, Kur'an-ı Kerim'in ramazanda, o gecede nazil olmaya başlamasıyla ilgilidir. Kadir Gecesi'nin önemi, insanlığın ve bahusus Müslümanların insanlık için hidayet kitabı olan Kur'an ile tanışmaları ve muhatap olmaya başlamalarından gelmektedir."

Ne yapmalı?

Kadir Gecesi'nin Müslümanlar için büyük fırsat olduğunu belirten Okumuş, "Bu gece, Allah'a yakarmak, kendini muhasebeye çekmek, Kur'an ile yeniden tanışmak ve muhatap olmak suretiyle değerlendirilmelidir. Müslümanlar bu gece, bir kez daha Kur'an'ın önemini düşünüp kavramalı ve onu okuyup anlamaya çalışmanın kurtuluşu için gerekli olduğunu idrak etmelidir." ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan