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Arefe günü oruç tutulur mu? Ramazan Bayramının arefe gününde oruç tutulacak mı?

Ramazan Bayramı yaklaşırken Arefe günü oruç tutulup tutulmayacağı merak ediliyor. Bu yıl Ramazan ayının son günü olan arefe günü 1 Mayıs Pazar günü olacak. Peki, Ramazan arefesinde oruç tutulur mu?

40 Dakika Önce
2022-04-26 18:56:44
Arefe günü oruç tutulur mu? Ramazan Bayramının arefe gününde oruç tutulacak mı?

Arefe, herhangi bir dinî bayramdan önceki güne verilen isimdir. İlk başlarda sadece Kurban Bayramı için önceki kullanılmıştır. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır.11 ayın sultanı Ramazan ayının bitmesine günler kaldı. Bu nedenle birçok kişi arefe gününde oruç tutulup tutulmayacağını araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü oruç tutmanın fazileti nedir?

Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Bilindiği gibi arefe bayramdan bir önceki güne denir. Arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak. Ramazan ayının orucunu tamamlamak için Bayramın müjdecisi olan arefe günü oruç tutmak gerekiyor.

Arefe, bayramın müjdecisidir. Peygamberimiz, “ En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe günü yapılan duadır.” (Tirmizî, Dua, 8; Malik, Dua, 500) buyurmuşlardır. .

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