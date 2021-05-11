Arap ülkelerinde Ramazan Bayramı hangi gün? 2021

Katar, Irak, Lübnan, Kuveyt, Tunus, Suudi Arabistan Yemen ve Mısır ramazanın salı günü başladığını açıklamışlardı. Peki Ramazan Bayramı hangi gün? sorusunun cevabı haberimizde...

Geçtiğimiz günlerde Kadir Gecesi'nin gerçekleşmesi ile bayrama sayılı günler kaldı. Ramazan Bayramı bu yıl Mayıs ayında kutlanacak. Peki bu yıl Ramazan Bayramı dünyada hangi gün kutlanacak? İşte merak edilen sorunun cevabı;

Katar, Irak, Lübnan, Kuveyt, Tunus, Suudi Arabistan, Yemen ve Mısır ramazanın salı günü başladığını açıklamışlardı. Katar, Irak, Lübnan, Kuveyt, Tunus, Suudi Arabistan Yemen ve Mısır'da Ramazan Bayramı 13 Mayıs 2021 Perşembe günü başlayacaktır.

Türkiye'de Ramazan Bayramı hangi gün kutlanacak?

13 Nisan Salı günü başlayan oruç 12 Mayıs Çarşamba günü son bulacak. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü.

Ramazan ayında önemli günler…

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Farklılık nereden kaynaklanıyor?

İslam hukukunda, esas alınan ay takvimi, başlangıcı ve bitişi ayın hareketlerine göre belirlenen aylardan oluşuyor. Ramazan ayı da ay takvimine göre her yıl değiştiğinden, oruca başlayabilmek için öncelikle, ramazan ayının başladığını tespit etmek gerekiyor. İslam fıkhında yeni ayın tespiti için iki görüş bulunuyor. Aybaşlarının belirlenmesinde çıplak gözle görülme yöntemini tercih edenler ile bilimsel ölçüm ve hesaplamaları esas alan fıkıh otoriteleri, zaman zaman tarihlendirme konusunda farklılaşıyor.

Kaynak: Diyanet 2021 Ramazan İmsakiyesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.