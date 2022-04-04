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Adana iftar vakti ne zaman? Adana akşam ne zaman okunuyor?
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TIMETURK / RAMAZAN / Adana iftar vakti ne zaman? Adana akşam ne zaman okunuyor?

Adana iftar vakti ne zaman? Adana akşam ne zaman okunuyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2022 Adana Ramazan İmsakiyesi üzerinden kentlerindeki iftar ve sahur saatleri konusunda bilgi edinebiliyor. Her ilin ezan vakti kendine göre değişmektedir. Peki, Adana'da iftar saat kaçta açılacak ve Adana iftar saati önümüzdeki günlerde hangi saatlerde devam edecek?Ramazan ayında Müslümanlar farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Ramazan İmsakiyesine göre sahur ve iftar yapılıyor. İşte Adana merak edilen sahur, imsak, iftar saatleri...

39 Dakika Önce
2022-04-04 14:59:06
Adana iftar vakti ne zaman? Adana akşam ne zaman okunuyor?

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