2022 Ramazan tarihi | Ramazan-ı Şerif hangi ayda başlıyor?

2022 yılı ramazan hangi aya denk geliyor büyük bir merak konusu haline geldi. Milyonlarca Müslümanın geçtiğimiz yıl buruk geçirdiği ramazan bu yıl daha büyük bir sevinçle karşılanacak. Peki ama 2022 yılında ramazan hangi aya denk geliyor? Ramazan bayramı ve Kadir gecesi ne zaman? İşte detaylar...

2022 yılı üç ayları büyük bir coşkuyla bekleniyor. Milyonlarca Müslüman üç aylarda özellikle ramazan ve ramazan bayramında geleneklerini yerine getirebilecek. Geçtiğimiz yıl koronavirüs önlemleri nedeniyle sokağa çıkma yasaklaması uygulanan ramazan buruk geçmişti. Peki ama bu yıl hangi ayda ramazan başlıyor? İşte merak edilen detaylar...

Ramazan-ı Şerif hangi ayda başlıyor?

Recep ayı bu yıl 2 Şubat Çarşamba günü, Regaip Kandili 3 Şubat Perşembe, Miraç Kandili 27 Şubat Pazar, Berat Kandili 17 Mart Perşembe günü idrak edilecek. Bu takvime göre ramazan nisan ayında başlıyor.

2022 Ramazan tarihi

Ramazan ayı ise 2 Nisan'da başlayacak. Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi de bu yıl 27 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor.

Ramazan ile ilgili hadis; "Şüphesiz Allah Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de Ramazan gecelerini ihya etmeyi sünnet kıldım. Her kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan'ı oruçla, gecelerini namazla ihya ederse, anasından doğduğu gün gibi günahlarından temizlenmiş olur." (Buhârî)

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