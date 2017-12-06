İşgücü maliyeti endeksi açıklandı

06.12.2017 10:13:59

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Saatlik işgücü maliyeti endeksi 2017 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 12,3 arttı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı üçüncü çeyrek (Temmuz-Eylül) işgücü maliyeti endeksini açıkladı. Buna göre; takvim etkisinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksi 2017 yılı III. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,3 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 13,3, inşaat sektöründe yüzde 15,4 ve hizmet sektöründe yüzde 11,5 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış saatlik işgücü maliyeti endeksinde en yüksek artış yüzde 17,6 ile B (Madencilik ve taş ocakçılığı) sektöründe gerçekleşti.SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YÜZDE 12,4 ARTTITakvim etkisinden arındırılmış saatlik kazanç endeksi 2017 yılı III. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,4 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 13,5, inşaat sektöründe yüzde 15,6 ve hizmet sektöründe yüzde 11,4 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış saatlik kazanç endeksinde en yüksek artış yüzde 15,6 ile F (İnşaat) sektöründe gerçekleşti.SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YÜZDE 12,1 ARTTITakvim etkisinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi 2017 yılı III. çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,1 arttı. Endeks; sanayi sektöründe yüzde 12,5, inşaat sektöründe yüzde 14,8 ve hizmet sektöründe yüzde 11,6 arttı.Takvim etkisinden arındırılmış saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksinde en yüksek artış yüzde 25 ile B (Madencilik ve taş ocakçılığı) sektöründe gerçekleşti