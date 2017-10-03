İş Sanat, kültür sanat sezonunu 3 Kasım'da açacak

03.10.2017 23:29:05

İş Sanat'ın, Türkiye'den ve yurt dışından birçok önemli sanatçının ağırlanacağı 18. sezonu, 3 Kasım'daki açılış konseriyle başlayacak.

Beşiktaş'ta bir otelde yapılan tanıtım toplantısında konuşan İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Suat Sözen, 17 yılın en dolu sezonunu geride bıraktıklarını belirterek, "Gerçekten çok özel ve güzel bir sezon geçirdik. Başlangıçtaki bütün problemlere ve sorunlu durumlara rağmen gerçekten çok özel bir sezon geçti." dedi.

İş Sanat Sanat Yönetmeni Filiz Ova, yeni sezonda birçok etkinlik düzenleneceğini ifade ederek, Eivind Gullberg'in yönetiminde 3 Kasım'daki açılış konserinde çellist Umut Sağlam, keman sanatçısı Yiğit Karataş ve Norveçli soprano Mari Eriksmoen'in Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde aynı sahneyi paylaşacağını söyledi.

Klasik müzikten caza, dans gösterilerinden çocuk oyunlarına birçok etkinliğin sanatseverlerle buluşacağı sezon kapsamında 7 Aralık'ta ödüllü sanatçı Pinchas Zukerman'ın konser vereceğini kaydeden Ova, şöyle konuştu:

"Ocak ayının ilk haftasında, artık gelenekselleşen ve biletleri anında tükenen Johann Strauss Orkestrası ile yeni yıla merhaba diyeceğiz. Hemen ardından Zürih Oda Orkestrası ile Grammy ödüllü akordeon ustası ve besteci Richard Galliano ve Echo Klassik Ödülü sahibi kemancı Arabella Steinbacher, İş Sanat'ta aynı sahneyi paylaşacak."

- Buika, Glykeria, Nina Zilli ve Silvia Perez Cruz müzikseverlerle buluşacak

Ova, bahar aylarında iki usta piyanistin konser vereceğini kaydederek, "Dünya çapında 25 yıllık başarılı bir kariyere imza atan piyanist Lars Vogt ve iki Echo Klassik Ödülü ile bir Grammy adaylığı bulunan Venezuelalı piyanist Gabriela Montero konuk olacak. Lars Vogt'u Türkiye'de ilk kez, müzik direktörlüğünü sürdürdüğü ve The Guardian'ın, 'Britanya'da bundan daha iyi oda orkestrası yok dediği, Royal dediği Royal Northern Symphony'i yönetirken seyredeceğiz. Montero'yu ise 12 olağanüstü müzisyenden oluşan ve 50 yıllık geçmişiyle İngiltere'nin prestijli topluluklarından biri olan Scottish Ensemble eşlik edecek." bilgisini verdi.

Muhiddin Dürrüoğlu, Hamdi Özyürek ve Can Atilla ile Bilkent Senfoni Orkestrası'nın da sanatseverlerle buluşacağını kaydeden Ova, şöyle devam etti:

"Caz serimizin ilk konuğu, İsveç'in kadife sesli caz vokali Lisa Ekdahl. Albümleri birçok kez altın ve platin satışlar yakalayan Ekdahl, ayrıca 6 Grammy Ödülü'nün de sahibi. Caz gitaristi, besteci ve şarkıcı John Pizzarelli ile sürpriz bir konuğumuzun da yer alacağı Midnight McCartney projesiyle ağırlayacağız. Caz müzik dünyasına yeni giren ve sıra dışı tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Hailey Tuck'a, Eric Harland, Joe Sanders ve Rick Simpson'dan oluşan güçlü bir müzisyen kadrosu eşlik edecek."

Fiiliz Ova, dünya müziği konserlerinde Buika, Glykeria, Nina Zilli ve Silvia Perez Cruz'un sanatseverlerin karşısına çıkacağının altını çizerek, dans kuşağında ise Carlos Acosta ile yeni topluluğu Acosta Danza'nın, Lyon merkezli dans topluluğu Pokemon Crew'un gösteri sunacağını dile getirdi.

Yerli projelere de değinen Ova, Vienna Classical Players, Okan Yalabık, Zara, Erdal Erzincan ve Burcu Karadağ'ın piyanist ve besteci Tuluğ Tırpan'ın müzik direktörlüğünü üstlendiği ve "Mevlana Senfonik Şiir" adlı bestesini de seslendireceği konserde yer alacağını söyledi.

Ova, İş Sanat konserleri kapsamında Mehmet Erdem'in sürpriz konuklarıyla sevilen şarkıları yorumlayacağını belirterek, Sinema Senfoni Orkestrası ile Göksel'in, Hüsnü Şenlendirici ile Halil Sezai'nin, Ceylan Ertem ile de Cem Adrian'ın konserlerinde aynı sahneyi paylaşacağını vurguladı.