İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Koç:

04.10.2017 18:22:06

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç, "Türkiye'de asbestin kullanımı ile ilgili mevzuatlar mevcut. Üzerinde durduğumuz, farkındalığı artırmak. Gerek söküm ve yıkım aşamasında, gerekse de bertaraf aşamasında mevzuatsal anlamda sorunlarımız yok, uygulamayla ilgili sorunlar söz konusu." dedi.

Koç, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Erdoğan Özen Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye'de Asbestin Güncel Durumu ve Farkındalık Sempozyumu"nda, asbestin ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere dayanıklı bir madde olduğunu belirtti.

Otomotivden inşaata kadar birçok sektörde kullanılan asbestin sağlığa zararı nedeniyle birçok ülkede yasaklandığını belirten Orhan Koç, şunları kaydetti:

"Türkiye'de asbestin kullanımı ile ilgili mevzuatlar mevcut. Burada üzerinde durduğumuz, farkındalığı artırmak. Gerek söküm ve yıkım aşamasında, gerekse de bertaraf aşamasında mevzuatsal anlamda sorunlarımız yok, uygulamayla ilgili sorunlar söz konusu. Bu sempozyumun bu konudaki aksaklıkların çözümüne katkı sağlayacağına inanıyoruz."

Gerçekleştirdikleri eğitimlerle asbestle mücadelede teorik olarak ilerleme kaydettiklerini ancak uygulama konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirten Koç, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları görüşme sonucunda, Avrupa standartlarına uygun bir uygulama merkezini hayata geçireceklerini bildirdi.

Orhan Koç, asbest sökümüyle ilgili gerekli eğitimleri kurulacak uygulama merkezinde vereceklerini de dile getirdi.

Sempozyum kapsamında İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Ahmet Serdar Sevinç tarafından "Türkiye'de Asbest Durum Değerlendirmesi" konulu bir sunum yapıldı.

Sempozyuma, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Metin Karaman, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü İzleme Değerlendirme Daire Başkanı Adnan Malkoç ve ilgililer katıldı.