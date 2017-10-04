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İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Genel Kurulda

Adalet Bakanı Gül: '(Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın OHAL Komisyonuna başvurusu) Komisyonunun yakın zamanda karar verilebileceğine ilişkin bilgi aldık. Bu konuda kararın ivedi şekilde verilmesi için Adalet Bakanı olarak ifadede bulunduk ama elbette komisyonun takdiri'

İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Genel Kurulda
04.10.2017 21:14:15
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, OHAL Komisyonunun, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın başvurusuyla ilgili yakın zamanda karar verilebileceğine ilişkin bilgi aldıklarını belirterek, "Bu konuda kararın ivedi şekilde verilmesi için Adalet Bakanı olarak ifadede bulunduk ama elbette komisyonun takdiri." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü yeniden düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısının birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Adalet Bakanı Gül, tasarının birinci bölümü üzerinde, açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile ilgili soruları yanıtladı.

Adalet Bakanlığı olarak Tabipler Odasının Gülmen ve Özakça ile görüşme isteğine izin verildiğini, bir görüşmenin yapıldığını belirten Gül, bir milletvekiline de görüşme izni verildiğini dile getirdi.

Yargının kendi sürecini takip ettiğini ve 20 Ekim'de duruşma olduğunu belirten Gül, "Bizlerin yargının duruşma tarihini belirleme, öne alma hakkımız yok. Davaların ivedi bir şekilde görülmesine ilişkin yasal reformları yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Gül, "Bu hususta idare olarak yapılabilecek ne varsa, insani meseledir, suçu ne olursa olsun, düşman değil bizim vatandaşımız... İnsani olarak ne gerekirse onu yaparız. Bu bir can meselesi. İstismar edilebilecek bir husus değil. Bu konuda kim gayret gösterirse, biz, cezaevinde görüşme de dahil her türlü imkanı yapmış hükümetiz." dedi.

AİHM'nin, tutuklunun halinin hukuka uygun olduğu kararı verdiğini; tam teşekküllü hastanede sağlık koşullarının dikkate alınmasını istediğini aktaran Gül, "Bizler sabah vakti doğuncaya kadar bir vatandaşımızın dahi canına bir şey gelmesin diye hepimiz, bütün hükümet canhıraş gayret ediyoruz. Bu insanlar cezaevlerinde devletin hukuka emanet." diye konuştu.

Uluslararası sözleşmelerin, doku kaybı ya da bilinç kaybı noktasına gelmesi halinde müdaheleye imkan verdiğini belirten Gül, bu koşulların her an tahlil edildiğini söyledi.

Gül, "Mahkeme süreciyle ilgili yargı bağımsızdır. Biz elbette bütün konular gibi ivedi şekilde sonuçlanmasını isteriz." ifadesini kullandı.

OHAL Komisyonuna başvurularıyla ilgili bir başka soru üzerine Gül, "OHAL Komisyonunun yakın zamanda karar verilebileceğine ilişkin bilgi aldık. Bu konuda kararın ivedi şekilde verilmesi için Adalet Bakanı olarak ifadede bulunduk ama elbette komisyonun takdiri. Yasal düzenlemeler yapmak bizim işimiz. Dosyanın içeriğiyle ilgili bilgimiz yok. İçeğiyle ilgili bağımsız şekilde yargılanıyorlar. Bize düşen insani botuyuyla ilgili bu iki kişiyle ilgili yapılabilecekler hususu." şeklinde konuştu.

Gül, milletvekillerinin de bu açlık grevinin sona erdirmede gayret göstermesini istedi.

OHAL İnceleme Komisyonu çalışmalarına ilişkin bir sorular üzerine Gül, komisyonun sayısı itibarıyla az gibi gözüktüğünü ama 250 civarında ilgili kurumlardan çalışan görevliler olduğunu, sisteme girildiğini ve altyapısının hazırlandığını, tüm başvuruların mahkeme gibi derc edildiğini söyledi.

- Danıştayın yaz saati kararı

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök'ün Danıştayın yaz saati uygulamasına ilişkin kararını ve buna karşın bazı bakanların açıklamalarını sorması üzerine Gül, şunları söyledi:

"Danıştayın vermiş olduğu bir karar, Meclisin yasama asliliğini ve tekelini ortadan kaldırmaz. TBMM, yasama organıdır ve TBMM'nin çıkarmış olduğu kanunlar çerçevesinde idari işlemi Danıştay denetler. Dolayısıyla Danıştay bir karar verdi diye TBMM yerine geçmez. Eskiden öyleydi. MGK, hükümetin yerine geçerdi. Anayasa Mahkemesi, hükümet yerine geçerdi. Danıştay, Bakanlar Kurulunun yerine geçerdi. Hiçbir mahkeme, Meclisin yasama fonksyonunu ve görevini ortadan kaldıramaz. Mahkeme kararına saygı gösteriyoruz. Elbette idareyi bağlar ama biz yasama faaliyeti itibariyle de yasama fonksyonunu icra eden makamın bu yetkisi alınamaz diyoruz."

Birinci bölüm üzerindeki görüşmelerinin tamamlanmasından sonra, verilen aranın ardından komisyon ve hükümet yerine oturmayınca, TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.


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