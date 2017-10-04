İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı Genel Kurulda

04.10.2017 19:20:28

Mevcut kanunu kaldıran, iş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü yeniden düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısının görüşmelerine TBMM Genel Kurulunda başlandı.

Tasarının tümü üzerinde HDP Grubu adına söz alan Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş, tasarının kamuoyunda, iş çevrelerinde, sendikalarda, birçok alanda yeterince tartışılamadan Meclise geldiğini öne sürdü.

Tasarıda "işçi aleyhine düzenlemeler bulunduğunu" savunan Beştaş, tasarının, Anayasayla, uluslararası sözleşmelerle, ILO sözleşmeleriyle tümüyle çeliştiğini ifade etti.

Tasarının geri çekilmesi noktasında sendikalar arasında neredeyse tam anlamıyla bir irade birliği söz konusu olduğunu öne süren Meral Danış Beştaş, tasarının, "iş davalarında işçilerin hak arama hürriyetinin kısıtlanması" anlamına geldiğini ve bunun "hak gasbı sonucunu" doğrucağını iddia etti.

Tasarıyla zorunlu ara buluculuk şartı getirildiğini aktaran Beştaş, "Tasarıda 'Önce ara bulucuya gitmek zorundasın' diye bir düzenleme getiriliyor ve bu bir dava şartı olarak düzenlenmiş. Burada, aslında temel amaç işçiye ölümü gösterip sıtmaya razı etmektir, daha azına razı etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yeni mekanizmaların sürece dahil edilmesi"

MHP Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ise 1950 yılından beri yürürlükte olan İş Mahkemeleri Kanunu'nun yeni gelişme ve ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesinin doğru bir yaklaşım olduğunu ifade etti.

Yargının adil ve hızlı işlemesinin, yargının yükünü azaltacak yeni mekanizmaların sürece dahil edilmesini gerekli kıldığını belirten Aksu, şunları kayetti:

"Tasarı bir bütün olarak değerlendirildiğinde, isabetli ve gerekli olan bazı düzenlemelere yer verildiği gibi eksik kalan bazı hususların ve tartışmalara sebep olan düzenlemelerin de yer aldığı görülmektedir. Tartışmaların odağını ise 'ara buluculuk müessesesinin işçi aleyhine sonuçlar doğuracağı' yönündeki kanaat oluşturmaktadır. Zira tasarı, bazı çevrelerce büyük ölçüde işveren yanlısı bir düzenleme olarak nitelendirilmektedir. Tasarının şimdiye kadar Türk yargısı ve öğretisi tarafından kabul gören 'işçinin korunması ilkesi ve işçi lehine yorum' anlayışının, işveren ve işletme lehine olacak şekilde yumuşatılması düşüncesini içerdiği anlaşılmaktadır.

İş hukukunun ve iş yargısının amacı, işçiyi korumanın yanı sıra sağlıklı bir iktisadi ortamın sağlanması adına işin, işletmenin, işverenlerin ve genel olarak tüm toplumun menfaatlerini dikkate almak ve korumaktır. Bununla birlikte, iktisadi ve sosyal açıdan daha zayıf ve güçsüz konumdaki işçinin birtakım menfaatlerinin kanun tarafından öncelikle gözetilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. İşçinin korunması ilkesi ile işletmenin korunması anlayışı arasında yeni bir denge arayışını makul karşılamakla birlikte işçinin korunması ilkesinin göz ardı edilmesini veya terk edilmesini asla doğru bulmayız.

İşçilerin korunmasının yanı sıra ülkemizde ciddi boyutta bir işsizlik sorunu olduğu, iş ve istihdamda çeşitli sıkıntıların yaşandığı bir gerçektir. Türkiye'nin acilen 6 milyona yaklaşan işsizine iş bulması ve yüzde 20'lerde bulunan genç işsizliğin önüne geçmesi gerekmektedir. Bize göre bu yapısal sorunun çözümü, sağlıklı bir yatırım, üretim ve istihdam zincirini kuracak üreten ekonomi politikalarının süratle tesis edilmesini gerekli kılmaktadır."

