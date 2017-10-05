İş Bankası ve Ofisim'den KOBİ'lerin dijitalleşmesine destek

05.10.2017 12:09:38

Türkiye İş Bankası ve Ofisim, KOBİ'lerin dijital dönüşümlerini desteklemek, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ihtiyaç duydukları iş çözümlerine düşük maliyetlerle kolayca ulaşılabilmelerini sağlamak amacıyla kampanya gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Ofisim'in küçük ve orta ölçekli işletmeleri yüksek maliyetlerden kurtaran ve Ofisim.com üzerinden erişilebilen bulut tabanlı iş uygulamaları olan Ofisim KOBİ, Ofisim CRM, Ofisim Çağrı ve Ofisim İK uygulamalarında yıllık abonelik ücreti İş Bankası müşterilerine yüzde 40 indirimli olarak sunulacak. 31 Ekim 2017'ye kadar sürecek kampanyaya, İş Bankası mobil uygulaması İşCep ve internet şubesi aracılığıyla edinilecek referans kodları kullanılarak katılım sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Şencan, dijitalleşmenin bankalar için kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Şencan, "Dijital teknolojilerin sunduğu yeni fırsatlar ve iş modelleriyle tüm süreçlerimizi uçtan uca dijitalleştirerek müşterilerimize mümkün olan en iyi deneyimi yaşatmak amacıyla, bankamızda da organizasyonel değişiklikleri hayata geçirdik. KOBİ müşterilerimizin bankacılık işlemlerini hızlı ve pratik şekilde yapabilmeleri için gerek şubelerimizde gerekse de dijital kanallarımızda sürekli bir iyileştirme içindeyiz. Müşteri deneyimini en önde tuttuğumuz bu geliştirmeler ile müşterilerimizin ihtiyaç duydukları hizmetleri bulundukları yerden en kolay şekilde yapabilmelerini, bankacılık işlemlerine ayırdıkları zamanı azaltarak kendi işlerine konsantre olmalarını hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



