İş Bankası üst yönetiminde değişiklik

06.12.2017 15:04:57

Türkiye İş Bankası üst yönetiminde gerçekleşen değişiklik ile Şahismail Şimşek, Ebru Özşuca ve Gamze Yalçın Genel Müdür Yardımcılığı görevlerine atandı.

Türkiye İş Bankası açıklamasına göre, yeni atamalar kapsamında Şahismail Şimşek KOBİ ve İşletme Bankacılığı Satış, Ticari Bankacılık Pazarlama ve Ticari Bankacılık Ürün, Ebru Özşuca Hazine ve İktisadi Araştırmalar, Gamze Yalçın ise Uluslararası Finansal Kuruluşlar ve Yatırımcı İlişkileri bölümlerinden sorumlu olacak.



