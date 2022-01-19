Iron Man zırhıyla donatıldı: Enkaz altında kalan afetzedeleri kurtarmak için robot geliştirildi

DOĞAL AFETLER HER YIL 90 BİN İNSANI ÖLDÜRÜYOR

Enstitünün web sitesinde yapılan açıklamada, "Her yıl dünyada yaklaşık 300 doğal afet gerçekleşiyor. Bu olaylar yaklaşık 90 bin insanı öldürüyor ve 160 milyon insanı etkiliyor. Maalesef robot alanı, bu felaket senaryolarında uygun maliyetli çözümler sunmak için hala geride kalıyor” denildi.