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Iron Man zırhıyla donatıldı: Enkaz altında kalan afetzedeleri kurtarmak için robot geliştirildi

İtalya'da doğal afetlerin ardından molozları kaldırarak ve enkazın üstünde uçarak insanların hayatını kurtarabilecek 'iCub' adlı bir robot geliştirildi. Marvel evrenindeki süper kahramanlardan biri olan Iron Man benzeri bir zırha sahip olan robotun çok yakında kullanılabileceği aktarıldı.

Iron Man zırhıyla donatıldı: Enkaz altında kalan afetzedeleri kurtarmak için robot geliştirildi
19.01.2022 22:39:53
Iron Man zırhıyla donatıldı: Enkaz altında kalan afetzedeleri kurtarmak için robot geliştirildi

İtalyan mühendisler, doğal afetler sırasında enkaz altında kalanları bulmak için süper kahraman  Iron Man tarzı uçan bir robot geliştirdi. 

 

ARAMA-KURTARMA EKİPLERİNE YARDIMCI OLACAK

"iCub” adlı robotun molozlardan geçerek ve zorlu arazide uçarak arama-kurtarma ekiplerine yardım edebileceği belirtildi.

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Iron Man zırhıyla donatıldı: Enkaz altında kalan afetzedeleri kurtarmak için robot geliştirildi

İtalya'nın Cenova kentindeki Istituto Italiano di Tecnologia'daki (IIT) mühendisler tarafından üretilen robot, avuçlarındaki  robotik sistemler ile itici roketler kullanarak havada dolaşacak.

 

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Iron Man zırhıyla donatıldı: Enkaz altında kalan afetzedeleri kurtarmak için robot geliştirildi

Ayrıca, 104 santimetre uzunluğa sahip iCub'ın, kompakt boyutunun onun insanların veya droneların ulaşamayacağı noktalara erişmesine izin vereceği aktarıldı.

 

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Iron Man zırhıyla donatıldı: Enkaz altında kalan afetzedeleri kurtarmak için robot geliştirildi
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Iron Man zırhıyla donatıldı: Enkaz altında kalan afetzedeleri kurtarmak için robot geliştirildi

ROBOT TEKNOLOJİLERİ BEKLENENİN GERİSİNDE

Bununla birlikte,  Istituto Italiano di Tecnologia'daki (IIT)  uzmanlara göre, robotik alanı, felaket senaryoları için uygun maliyetli çözümler sunma konusunda hala geride kalıyor. 

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Iron Man zırhıyla donatıldı: Enkaz altında kalan afetzedeleri kurtarmak için robot geliştirildi

DOĞAL AFETLER HER YIL 90 BİN İNSANI ÖLDÜRÜYOR

Enstitünün web sitesinde yapılan açıklamada, "Her yıl dünyada yaklaşık 300 doğal afet gerçekleşiyor. Bu olaylar yaklaşık 90 bin insanı öldürüyor ve 160 milyon insanı etkiliyor. Maalesef robot alanı, bu felaket senaryolarında uygun maliyetli çözümler sunmak için hala geride kalıyor” denildi.

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Iron Man zırhıyla donatıldı: Enkaz altında kalan afetzedeleri kurtarmak için robot geliştirildi

Diğer taraftan, mühendisler iCub'un 15 yıldan uzun süredir geliştirildiğini ve  adını  Rudyard Kipling'in The Jungle Book adlı eserindeki insan yavrusundan aldığını söyledi.

iCub'ın piyasaya ne zaman sürülebileceğine ilişkin net bir tarih verilmezken, çok yakında görevlerine başlayabileceği aktarıldı.

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