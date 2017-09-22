İrfan Bakır



İrfan Bakır 5 Mayıs 1954 yılında Isparta'da doğdu.

İlk ve orta öğrenimini Yalvaç'ta tamamlamasının ardından 1977 yılında Ankara Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.



Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 18. Bölge Müdürlüğü görevine başladı.



Enerji üretim tesisi Karacaören 1 Hidroeiektrik santralinde kontrolörlük yapan Bakır, 1997 yılında bölge müdür yardımcılığı görevine atandı.



DSİ 18. Bölge Müdürlüğünün faaliyet gösterdiği her alanda projelerin hayata geçirilmesinde yöneticilik görevi yaptı.

Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde milletvekili adayı olabilmek için 10 Şubat 2015 tarihinde DSİ Bölge Müdür Yardımcılığı görevinden istifa etti.



CHP Isparta milletvekili olarak meclise girdi.

Bu seçim sonrasında Bakanlar Kurulunun kurulamaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'yi feshetmesinin ardından yapılan Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar CHP Isparta milletvekili seçildi.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

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