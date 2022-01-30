İrem Derici: Ne yapayım dayanamıyorum!
Sunucu Müge Anlı, sosyal medyada fotoğraf paylaşırken filtre kullanımı hakkında dikkat çeken bir açıklama yaptı: Filtreleri çıkaranlar insanoğlunun şeklini değiştirdiler... Bu yönteme sıkça başvuran ünlü şarkıcılar İrem Derici ve Lerzan Mutlu, Anlı'nın çok konuşulan sözlerine basın nasıl tepki verdi... (Milliyet)
Müge Anlı, geçtiğimiz günlerde “Fotoğraflarda filtre kullanmak, ciddi bir psikiyatrik rahatsızlık. Bu durum insanı intihara sürükler. Aynada gördüğün kişiyle, filtre yaptığın fotoğraftaki kişinin aynı olmaması anormal bir durum. İnsan kendini beğenmeli. Bana hiç güzel gelmiyor” ifadelerini kullandı.
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Instagram'da bir magazin hesabı, takipçilerine "Müge Anlı'nın bu açıklaması ve paylaşımlarda filtre kullanımı hakkında hakkında ne düşünüyorsunuz" sorusunu yöneltti.
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İddialı pozlarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran, fotoğraflarında efekt ve filtre kullanmayı sevdiğini dile getiren İrem Derici'den yorum gecikmedi.
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"MÜGE ABLAMI KIZDIRAMAM"
34 yaşındaki popçu, önce “Ne yapayım, dayanamıyorum” yorumuna yazdı, daha sonra “Müge Anlı kızıyor diye filtresiz paylaşım yapacağım bundan sonra. Müge ablamı kızdıramam” açıklamasını yaptı.
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LERZAN MUTLU DA DAHİL OLDU
Ünlü sunucu Müge Anlı'nın 'filtre' tepkisine “Ne yapayım dayanamıyorum” karşılığını veren İrem Derici'ye, meslektaşı Lerzan Mutlu'dan yanıt geldi. 44 yaşındaki şarkıcının, “Sen yine sana benziyorsun, diğerleri Human Ken Doll” yorumu ile kimleri hedef gösterdiği merak konusu oldu. Derici, bu mesaja "Anladım ben aşkım" cevabını verdi. İrem Derici, geçtiğimiz yıl sabaha kadar süren gürültü nedeniyle kendisine tepki gösteren komşusu Lerzan Mutlu ile karşı karşıya gelmişti. Meslektaşına mesaj atan Mutlu, cevap alamayınca art arda paylaşımlar yapmıştı.
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"UYKU SERSEMİ TERBİYESİZCE MESAJLAR ATTIM"
Derici, "Müziği biraz açmışım. Öyle saçma sapan bir hoparlörüm var ki, şarjı dolunca kendini tekrar açıyor. Bir açılmış, hoparlörden müzik sabah 7'ye kadar bangır bangır. Sızmışım duymadım" demişti. Sivri dilli popçu, "Sabah bir kalktım, (Lerzan Mutlu'nun paylaşımlarıyla) Türkiye çalkalanıyor. Uyku sersemi Lerzan'a bayağı terbiyesizce mesajlar attım, ona rağmen beni affetti. Kendisinden özür diledim" şeklinde konuşmuştu.
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'TOPUKLU AYAKKABI' İSYANI!
Öte yandan İrem Derici, katıldığı bir YouTube programında komşusu Lerzan Mutlu'nun evin içerisinde sürekli topuklu giydiğini, ve sabah 8'de topuklu seslerinin gelmeye başladığını söylemişti.
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