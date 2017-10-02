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İranlı Bakan'dan ABD'ye 'nükleer anlaşmaya bağlı kalma' çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Zarif:'Mevcut ABD yönetimi ile 5+1 Dışişleri Bakanları Grubu dışında görüşme kanalı yok. ABD yönetiminin nükleer anlaşmaya uymasını temenni ediyoruz'

İranlı Bakan'dan ABD'ye 'nükleer anlaşmaya bağlı kalma' çağrısı
02.10.2017 17:14:21
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'a nükleer anlaşmaya bağlı kalma çağrısı yaptı.

Umman resmi ajansı ONA'nın haberine göre, resmi temaslarda bulunmak üzere Umman'a gelen Zarif, burada nükleer anlaşmayla ilgili soruları cevapladı.

İranlı Bakan, Umman'ın son nükleer anlaşmada büyük rolü olduğunu dile getirdi. ABD yönetiminin anlaşma karşısındaki tutumuna ilişkin ise Zarif, "Mevcut ABD yönetimi ile 5+1 Dışişleri Bakanları Grubu dışında görüşme kanalı yok. ABD yönetiminin nükleer anlaşmaya uymasını temenni ediyoruz." dedi.

Donald Trump yönetimi, 2015 yılında İran ile ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve Almanya arasında yapılan nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesini istiyor.

Zarif, ayrıca İran doğalgazının Umman üzerinden Hindistan'a ulaştırılması konusuna da değinerek, ABD'nin New York eyaletinde gerçekleştirdikleri ikili görüşmelerde Umman ile bu konuyu görüştüklerini ve doğalgaz alanında iş birliği olanakları üzerinde çalıştıklarını aktardı.

İran Dışişleri Bakanı Zarif, bir günlük resmi ziyaret için bu sabah Umman'a gelmişti.




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