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İran sınırı; havadan ve karadan görüntüler

İran sınırı hem havadan hem karadan göz hapsinde tutuluyor

2021-08-13 17:01:19
Şarkıcı Irmak'a bir tepki de İzzet Çapa'dan: Komple deliriyoruz

Şarkıcı Irmak'a bir tepki de İzzet Çapa'dan: Komple deliriyoruz

Trafikte tartıştığı sürücünün Yüzüne tüküren şarkıcıya tepki gösteren gazeteci ve TV program yapımcısı İzzet Çapa, “Dedim ya komple deliriyoruz...Alın işte size nadide bir örnek daha...Üstelik korkarım yeni başlıyor bu toplumsal cinnet daha…” dedi.
Bozkurt'a tatil için gelen ikizler sel sularında kayboldu

Bozkurt'a tatil için gelen ikizler sel sularında kayboldu

Selin vurduğu Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı kenarındaki 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı. Yaz tatili için anneleri Arzu Yücel ile İstanbul'dan gelen 12 yaşındaki ikizler Ecrin ve İclal Yücel de babaanneleri Ayşe Remziye Yücel ve dedeleri Nadir Yücel ile birlikte binanın çökmesiyle sel sularında kayboldu. Arzu Yücel ise çayda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle belediyeden 'araçlarınızı çayın kenrından kaldırın' anonsu üzerine otomobilini çekmek için evden çıkınca kurtuldu. Binadan çıktıktan sonra çayın taşması üzerine bir daha eve giremeyen ve ikizlerinden ayrılan Arzu Yücel, şimdi yıkılan binanın enkazı önünde umutla bekliyor.
Türklerin yaşadığı binalar taşlanıyor: Rotterdam, 1972

Türklerin yaşadığı binalar taşlanıyor: Rotterdam, 1972

Dükkânlardan Türkçe isimler silinip “Burası Hollandalıların malıdır” yazılıyor. Evlerinin camları taşlanıyor. Polis Türklerin ve göçmenlerin oturduğu mahallelerde sürekli nöbet tutuyor. 1972 Rotterdam olayları...
Mehmetçik, 353 vatandaşı helikopterlerle tahliye etti

Mehmetçik, 353 vatandaşı helikopterlerle tahliye etti

Mehmetçik, sel bölgesinde mahsur kalan 353 vatandaşı helikopterlerle tahliye etti
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