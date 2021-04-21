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İran nükleer anlaşması görüşmeleri Viyana’da sürüyor

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İran lideri Ruhani'den ''nükleer anlaşma'' açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer anlaşmanın eksiksiz uygulanmasını istediklerini söyledi.

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21.04.2021 12:18:48
İran lideri Ruhani'den ''nükleer anlaşma'' açıklaması

İran devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer görüşmelere değinen Ruhani, "Bugün 5+1 ülkeleri, Avrupa ve bölge, İran'ın nükleer programıyla ilgili ikilemin çözümünün nükleer anlaşmanın uygulanması olduğunun farkındadır. Biz ne bir kelime eksik ne de bir kelime fazla, sadece nükleer anlaşmanın olduğu gibi uygulanmasını istiyoruz." dedi.

Ruhani, nükleer anlaşmanın yeniden uygulanabilmesi için ülkesinin belirlediği 3 aşamadan söz ederek, ilk aşamada ABD'nin yaptırımları kaldırması gerektiğini, ikinci aşamada yaptırımların tamamen kaldırıldığının İranlı kurumlar tarafından teyit edileceğini ve üçüncü aşamada da yeniden nükleer anlaşmadaki yükümlülüklerine döneceklerini belirtti.

"YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASINI İSTEMİYORLAR" SUÇLAMASI

Ülke içinde "siyasi hedeflerle nükleer anlaşmaya karşı çıkan ve yaptırımların kaldırılmasına engel olmaya çalışan kimseler olduğundan" bahseden Cumhurbaşkanı Ruhani, şöyle konuştu:

"Biz Rehber'in (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney), görüşleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Bir saat önce dahi sonuca ulaşırsak bu halkımızın çıkarınadır. Seçimlere (18 Haziran'da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri) katılmak isteyen ve bu konuda (yaptırımların kaldırılması) bize engeller çıkarmaya çalışan kimse bilsin ki; halk ona oy vermeyecektir. Kendilerini süper devrimci olarak tanıtan bazıları ABD ve yaptırımlar hakkında tek kelime dahi etmiyor. Bunların işi yalnızca hakaret, küfür ve hükümet aleyhinde yalan söylemektir."

İRAN-ÇİN ANLAŞMASINA YÖNELİK ELEŞTİRİLER

İran ile Çin arasında imzalanan 25 yıllık Kapsamlı İş birliği Anlaşması'na yönelik ülke içindeki bazı kesimlerin "İran'ın egemenliğinin ihlal edildiği" gerekçesiyle yönelttiği eleştirilere de değinen Ruhani, "Avrupa ile 100 yıllık anlaşma imzaladığınızda kimse bir şey demez ancak bir doğu ülkesiyle anlaşma imzalasak bu anlaşma nedir diye sorgulamaya başlarlar." ifadelerini kullandı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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