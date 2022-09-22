İran iç savaşa mı sürükleniyor?
İran’da neler oluyor? Protestolar bir kadının ahlak polisi tarafından öldürülmesi sonucu başlamıştı, günlerdir devam ediyor ve yeni ölümler var. Olaylar başka bir yere mi evrildi? Yoksa İran'ı karıştırmak isteyen başka ülkeler mi olayları kaşıyor? CNN TÜRK yayınına katılan, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhan Afacan değerlendirdi.
İran'daki protestoların iç savaşa dönüşme tehlikesi var mı? Daha önce de benzer olaylar yaşanmış ve yine aynı soru sorulmuştu. Bu Ürotestolar İran'daki rejimi çökertir mi? İran'da çıkabilecek bir iç savaş bölgeyi nasıl etkiler? Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhan Afacan, CNN TÜRK yayınında değerlendirdi.