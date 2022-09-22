İran iç savaşa mı sürükleniyor?

İran'daki protestoların iç savaşa dönüşme tehlikesi var mı? Daha önce de benzer olaylar yaşanmış ve yine aynı soru sorulmuştu. Bu Ürotestolar İran'daki rejimi çökertir mi? İran'da çıkabilecek bir iç savaş bölgeyi nasıl etkiler? Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhan Afacan, CNN TÜRK yayınında değerlendirdi.