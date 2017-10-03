İran Dışişleri Bakanı Zarif Katar'da

03.10.2017 18:12:52

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in, Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştüğü bildirildi.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Zarif ile Katar Dışişleri Bakanı Al Sani başkent Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkileri geliştirmenin yanı sıra Körfez krizi, Kuveyt'in arabuluculuk çabaları ve bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Zarif, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile de bir araya gelerek, İran-Katar ilişkileriyle bölgesel meseleleri ele almıştı.

Bir günlük Umman ziyaretinin ardından dün akşam saatlerinde Doha'ya gelen Zarif'in, Körfez krizinin başladığı 5 Temmuz'dan bu yana ülkeyi ziyaret eden "en üst düzey İranlı yetkili" olduğu belirtiliyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn, 5 Haziran'da yaptıkları açıklamayla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn hava sahalarını Katar'a kapatmış, söz konusu diplomatik ablukaya daha sonra bazı başka ülkeler de katılmıştı.

Suudi Arabistan'ın Ocak 2016'da "İran ile ilişkilerini kestiğini" duyurmasının ardından Tahran Büyükelçisini geri çağıran Katar, ağustos ayında İran ile ilişkilerin normalleştiğini ve büyükelçilerinin Tahran'a geri döndüğünü açıklamıştı.







