İran'dan Sana'daki büyükelçiliğine 'saldırı' açıklaması

04.12.2017 15:28:01

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ülkesinin Yemen'in başkenti Sana'da bulunan büyükelçiliğine saldırı düzenlendiğine ilişkin kendilerine herhangi bir bilgi ulaşmadığını belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberine göre Kasımi, İran'ın Sana Büyükelçiliğine yönelik saldırı haberleri hakkında kendilerine bir bilgi gelmediğini söyledi.

İran'ın Sana Büyükelçiliği binasının çatışmaların yaşandığı bölgede olduğuna dikkati çeken Kasımi, "Çatışmalar sırasında şarapnel parçaları elçiliğin duvarına isabet etmiş olabilir." ifadesini kullandı.

Kasımi, elçilik binasında yangın çıktığı ve çalışanların yaralandığı haberlerinin de doğru olmadığını kaydederek, "Elçiliğimizde halihazırda hiçbir çalışan bulunmuyor." dedi.

Yemen'deki askeri kaynaklar, eski cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile Husiler arasında başkent Sana'da devam eden çatışmalar sırasında İran'ın Sana Büyükelçiliğinin havan topuyla vurulduğunu belirtmişti.

Yemen'de 2014'ten bu yana meşru yönetim güçlerine karşı ortak silahlı eylemler düzenleyen Husiler ile Salih yanlıları arasında bir süredir anlaşmazlık yaşanıyordu. Husiler ile Salih yanlıları arasındaki çatışmalar, cumartesi sabahı Sana'da yeniden alevlenmişti.

