İran'dan IKBY'ye izin çıktı

03.10.2017 18:05:38

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İran, iki gün süreli kapatma kararının ardından onlarca tırın IKBY'ye girişine izin verdi. Perviz Han sınır kapısından yaklaşık 60 tırın Irak'ın Kürt bölgesine girmesine izin verildiği bildirildi. Bişmah sınır kapısından ise 30 tırın girdiği kaydedildi.İranlı yetkililer daha önce, İran ve Irak ordusunun 1979'dan sonra ilk defa birlikte yürüttüğü askeri tatbikat sebebiyle IKBY'ye (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi) açılan geçiş kapılarının tamamını iki gün süreyle kapatma kararı almıştı.Sınır kapılarının kapatılması IKBY halkı tarafından büyük kaygıyla karşılanmıştı. İran hükumet kaynakları IKBY'nin 25 Eylül'de yaptığı bağımsızlık referandumu ile ortaya çıkan krizi çözmek için diyaloğu düşündüğünü kaydetti.