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İran'da petrol rafinerisinde büyük yangın

İran'da Tahran'ın güneyindeki petrol rafinerisinde yangın çıktığı bildirildi.

2021-06-02 19:26:00
Siirt ve Şırnak'ta ulaşımı kolaylaştıracak yeni tüneller

Siirt ve Şırnak'ta ulaşımı kolaylaştıracak yeni tüneller

Güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesi sonucu terörden arındırılan bölge, artık yatırımlarla adından söz ettiriyor. Terör örgütünün yıllarca engellemeye çalıştığı yol çalışmalarına ağırlık verilen bölgede geçit vermez dağlarda ulaşımı kolaylaştırmak için tüneller açılıyor. Bu kapsamda Siirt ve Şırnak'ın yanı sıra bölge illeri arasındaki ulaşımın sağlanmasında önemli rol oynayacak 69 kilometre uzunluğundaki 'Eruh-Fındık Yolu ve Tünel Projesi'nde çalışmalar hız kazandı.
Görenler şaşırdı! Otobüse maymunla birlikte bindi

Görenler şaşırdı! Otobüse maymunla birlikte bindi

İstanbul'da bir kadın, İETT otobüsüne maymunuyla bindi.
Bakan Çavuşoğlu: İsrail'in yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım

Bakan Çavuşoğlu: İsrail'in yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım

Çavuşoğlu, İsrail'de hükümeti kimlerin kuracağı değil, kurulacak hükümetin hangi politikalar izleyeceğinin önemli olduğuna dikkati çekerek 'İsrail'in hangi hükümet olursa olsun bizimle sağlıklı bir ilişki sürdürebilmesi için öncelikle yanlış politikalardan vazgeçmesi lazım. (İsrail'in) Filistin saldırılarını durdurması gerekiyor. Ayrıca iki devletli çözümü aşındıracak adımlardan vazgeçmesi gerekiyor. Barış sürecine tekrar dönmesi gerekiyor.' diye konuştu.
Sağanak yağmur Samsun'da su baskınlarına yol açtı

Sağanak yağmur Samsun'da su baskınlarına yol açtı

Samsun'da kısa süreli sağanak nedeniyle rögarlar taştı, trafikte kısa süreli aksamalar yaşandı. Saathane Meydanı, Gazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Belediyeevleri, İstasyon ve Kale mahallerinde çamur ve su birikintileri oluştu. Belediye ekipleri, şiddetli yağış sonrası tıkanan rögarları açmak ve yağmur suyunu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Samsun ve çevresinde gök gürültülü sağanağın devam edeceğini belirterek, ani su ve sel baskınlarına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.
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