İran’da Kasım Süleymani’nin heykeli ateşe verildi
İran’ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde, iki yıl önce Irak'ta ABD'nin hava saldırısında öldürülen Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin heykeli yakıldı.
İran’ın Çaharmahal-Bahtiyari eyaletinde, iki yıl önce Irak'ta ABD'nin hava saldırısında öldürülen Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin heykeli yakıldı.
Kurum: CHP’nin karanlık Ortaçağ zihniyeti yeniden hortladı
İstanbul’da KONSİAD tarafından düzenlenen “Konya Tanıtım Günleri” programında konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP’nin karanlık Ortaçağ zihniyetinin yeniden hortladığını belirterek, “Onlar, o karanlık çağın ecdadımız tarafından kapatılmasına tahammül edemiyorlar. İstanbul’un fethini hazmedemeyenler, medeniyetler inşa eden inancımızı, geleneklerimizi hazmedemiyorlar. Neymiş, çocuklarımızın Kur’an öğrenmesi Ortaçağ zihniyetiymiş. Fatih’in torunlarının, dedelerinin izinden gitmesini, millî ve manevi değerlerini öğrenmelerini sindiremediler.” dedi.