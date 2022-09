Iraklı aileler yurtlarına dönüyor

Türkiye ve Irak’ın insani diplomasi çalışmalarıyla Suriye’de bulunan Iraklı aileler yurtlarına dönmeye devam ediyor.

Irak'ta yaşanan çatışma ve iç savaştan dolayı Suriye'ye kaçan 161 Iraklı daha Türkiye'nin insani diplomasi çalışmalarıyla ülkelerine dönmek üzere yola çıktı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Irak Dışişleri Bakanlığı ve İHH İnsani Yardım Vakfı'nın insani diplomasi çalışmaları neticesinde Suriye'ye göçmek zorunda kalan Iraklıların ülkelerine dönüşleri sürüyor. Irak'ın farklı bölgelerinden çatışma ve savaş ortamından kaçan sivil insanlar, gümrük işlemlerinin ardından Akçakale Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgeye getirildi.

Irak Büyük Elçiliği, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Türkiye Göç İdaresi ortak çalışmaları sonucu Suriye'de yıllardır mahsur kalan Iraklı aileler Tel Abyad sınır kapısı üzerinde işlemleri yapıldı. Ardından Irak Konsolosluğu ve Şanlıurfa Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince kontrolleri yapılan Iraklılara, İHH ekiplerince yemek ve su ikram edildi. Yapılan kontrollerin ardından Iraklılar, Türkiye üzerinden otobüslerle doğrudan ülkelerine döndüler.

İHH İnsani Diplomasi Biriminden Mehmet Altıntaş; “İnsani diplomasi çalışmalarımız kapsamında 161 Iraklı vatandaşı ülkelerine uğurluyoruz. Buradaki Iraklı vatandaşların hepsi çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşuyor. Şu an yanımda görüyorsunuz, bu kardeşimizin ismi Said. Bir an olsun elimi bırakmadı. Çevrede gördüğü insanın hemen elini tutuyor ve sarılmaya çalışıyor. Şunu anladık ki Said baba özlemi çekiyor. Bu çocuklara destek veren tüm gönüllülerimize ve bağışçılarımıza teşekkür ediyorum.”