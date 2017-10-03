Irak'taki olaylar

04.10.2017 01:27:53

Irak'ın Suriye sınırında, Musul'un El-Beac ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği saldırıda bir askerin hayatını kaybettiği, 4 askerin yaralandığı bildirildi.

Irak ordusunda Kara Sınır Sorumlusu Halil İbrahim el-Kaysi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın Musul'un batısında sınırda yer alan El-Beac ilçesinde askeri noktayı hedef alan bir saldırı gerçekleştirdiğini söyledi.

Ordu birlikleri ile Sünni aşiretlerin oluşturduğu Haşd el-Aşairi güçlerinin iş birliğiyle saldırının püskürtüldüğünü belirten Kaysi, çıkan çatışmada bir askerin öldüğünü, 4 askerin yaralandığını dile getirdi. Kaysi, 8 DEAŞ militanının ise ölü ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Halil İbrahim el-Kaysi, örgüte ait 7 askeri aracın kullanılamaz hale geldiğini, ayrıca birçok silah ve mühimmata el konulduğunu sözlerine ekledi.

Irak ordusu, Haziran 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın kontrolüne giren Musul'u, yaklaşık 9 ay süren askeri operasyonların ardından geçen temmuz ayında tamamen geri almıştı.