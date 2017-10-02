Irak'ta Havice'yi kurtarma operasyonu
Irak güçlerinin Havice ilçesinde 25 köy ile bazı noktaları DEAŞ'tan kurtardığı bildirildi
02.10.2017 00:33:02
Irak'ın kuzeyindeki Kerkük'e bağlı Havice ilçesinde askeri bir havaalanı ile 25 köyün DEAŞ'tan kurtarıldığı bildirildi.
AA muhabirine konuşan Korgeneral Abdulemir Yarullah, ordu ile Haşdi Şabi'den oluşan güçlerin El-Fetha Havaalanı, Acil Dağı'ndaki petrol çıkarma şirketine ait bir bina, Hamrin Dağlarının kuzey kesimi ile 25 köyü DEAŞ'tan kurtardığını ve Ziğeytun Köprüsü yolunu yeniden açtığını söyledi.
Başbakan Haydar el-İbadi, Havice'yi kurtarma operasyonunun ilk aşamasının 21 Eylül, ikinci aşamasının ise 29 Eylül'de başladığını duyurmuştu.
Irak'ın kuzeyindeki Kerkük'e bağlı Havice ilçesinde askeri bir havaalanı ile 25 köyün DEAŞ'tan kurtarıldığı bildirildi.
AA muhabirine konuşan Korgeneral Abdulemir Yarullah, ordu ile Haşdi Şabi'den oluşan güçlerin El-Fetha Havaalanı, Acil Dağı'ndaki petrol çıkarma şirketine ait bir bina, Hamrin Dağlarının kuzey kesimi ile 25 köyü DEAŞ'tan kurtardığını ve Ziğeytun Köprüsü yolunu yeniden açtığını söyledi.
Başbakan Haydar el-İbadi, Havice'yi kurtarma operasyonunun ilk aşamasının 21 Eylül, ikinci aşamasının ise 29 Eylül'de başladığını duyurmuştu.