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Irak'ta deprem

Halepçe'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Irak'ta deprem
06.12.2017 10:27:51
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Halepçe kentinde 4,9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi.

IKBY Meteoroloji ve Deprem Müdürü Fazıl İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel saatle 08.53'te Halepçe'de 4,9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini ifade etti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, deprem Halpeçe'de can veya mal kaybına neden olmazken pek çok okul ise önlem amaçlı olarak boşaltıldı.

Irak-İran sınırında 12 Kasım'da meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki depremde de Irak'ta 7, İran'da ise yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti.



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