Irak, Huveyce operasyonunda 45 köyü ele geçirdi!

03.10.2017 11:44:50

Irak ordusuna mensup Zerke Kanas bölüğü, Huveyce harekatında Salahaddin şehri yakınlarındaki Meydan köyünü ve Hamrin dağlarında Huveyce'nin kuzeybatısındaki 45 köyü ele geçirdi. Irak Ordusu dokuzuncu tugayına mensup Kanas bölüğünden Ali Keriti, "Ben ve silah arkadaşım Malik önümüzde bulunan DEAŞ militanı 3 kişiyi öldürdük. Biz ilerlerken DEAŞ militanları kaçtı" dedi.

Huveyce harekatında DEAŞ'ın Hamrin Valisi Ebu Ömer ve onlarca DEAŞ mensubu öldürüldü. Ayrıca Riyad bölgesinde DEAŞ özel kuvvetler komutanı Ebu Kerim El Iraki ve arkadaşları hava saldırısı sırasında öldürüldü. Huveyce'ye 60 kilometrede mesafedeki Hamrin dağlarında DEAŞ'a ait mevkiler imha edildi ve silah depolarında 23 silah ve mühimmat ele gele geçirildi.