Irak, Havice'yi IŞİD'den aldı

04.10.2017 08:24:29

Irak, Kerkük'ün batısındaki Havice'nin terör örgütü IŞİD'den tamamen geri alındığını resmen duyurdu. 19 Eylül'de başlatılan operasyon iki haftada tamamlandı.

NE OLMUŞTU?

Ordu birliklerinin geçen yıl 17 Ekim'de başlattığı harekât bu yıl 9 Temmuz'da sona ermiş ve teröristlerin elindeki en büyük kent Musul kurtarılmıştı. Musul'un batısındaki Türkmen kenti Telafer ise Ağustos'ta geri alınmıştı.

Haziran 2014'te Musul'daki El Nuri Camii'nde hilafet ilan eden katil sürüsü, Irak ve Suriye'deki topraklarının yaklaşık yüzde 80'ini kaybetmiş durumda.