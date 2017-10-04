Irak güçleri, Havice ilçe merkezine girdi
04.10.2017 16:55:05
Irak güçlerinin terör örgütü DEAŞ kontrolündeki Kerkük'e bağlı Havice ilçe merkezine girdiği bildirildi.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 29 Eylül'de yaptığı açıklamada "Havice'yi kurtarma operasyonunun ikinci aşamasının başladığını" duyurmuştu.
Irak güçlerinin terör örgütü DEAŞ kontrolündeki Kerkük'e bağlı Havice ilçe merkezine girdiği bildirildi.
Devlet televizyonunun haberine göre, ordu, polis, Haşdi Şabi ve çevik kuvvet güçleri Havice merkezine girdi.
Kerkük'e bağlı Havice ilçesinin merkezini DEAŞ'tan kurtarma operasyonu bu sabah başlamıştı.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 29 Eylül'de yaptığı açıklamada "Havice'yi kurtarma operasyonunun ikinci aşamasının başladığını" duyurmuştu.