'Irak'a yapılan ihracatta yüzde 25 artış oldu'

01.10.2017 15:20:57

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi, yılın ilk 8 ayında Irak'a yapılan ihracatta yüzde 25 artış olduğunu söyledi.Ekonomi Bakanlığı ve TİM Türkiye'nin Eylül ayı ihracat rakamları, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB), bulunan AGT Ağaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına ait fabrikada düzenlenen törenle açıklandı. Düzenlenen törene, Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı, AGT Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Semih Söylemez ve çok sayıda protokol üyesi isim katıldı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, yılın ilk 8 ayında Irak'a yapılan ihracatta yüzde 25 artış olduğunu söyledi.FATİH METİN: "ANTALYA'NIN İHRACATTA 16'NCI SIRADA YER ALIYOR"Antalya'nın ihracatta 16'ncı sırada yer aldığını söyleyen Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Ekim ayında hizmet ihracatı stratejimizi de belgeye dönüştürmüş olacağız. İhracatımızı ve ithalatımızın rakamlarını ortaya koyduğumuzda 15 milyar dolar fazla verdiğimiz bir alandan söz ediyoruz. Hizmet ihracatının ana sektörü de turizmdir, turizm çeşitliliğinde Antalya'nın çabasını önemsiyoruz" dedi."HER ALANDA BÜYÜDÜK"Antalya'nın hem mal ticaretinde hem hizmet ticaretinde ihracata ciddi katkı sağlayan bir il olduğunu ifade eden Bakan Yardımcısı Metin, "Türkiye olarak 15 yılda güven ortamıyla beraber ve sanayicimizin ihracatçımızın lokomotifliğiyle Türkiye önemli bir noktaya geldi. Her anda büyüdük, geçmişte kaçırdığımız trenleri kaçırmıyoruz. Son dönemdeki endüstri 4.0 hususunda da önemli adımlar atıyoruz. 15 yıldır bütün sektörlerin üstündeki yükleri kaldırma açısından büyük gayret gösteriyoruz" diye konuştu."10 BÜYÜK PROJEDEN 3'Ü TÜRKİYE'DE"2001 yılındaki finans krizinden sonra oluşan ekonomik sıkıntıları kaldırmaya yönelik yapısal reformlar yaptıklarını dile getiren Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Yeni ekonomik ve mali politikalarla disiplinli bütçeyle desteklediği bir dönemi yaşadık, bazı alanlarda 10'a bazı alanlarda 20'ye katladık. Geldik 2013'e, 2013 Mayıs ayında merkez bankası döviz rezervleri en yüksek olduğu değerlendirme kuruluşlarının Türkiye'ye verdiği notun yükseltildiği, dünyadaki 10 büyük projeden 3'ünün Türkiye'de olduğu ve ekonomik verilerin çok iyi olduğu bir dönemdi" şeklinde konuştu."IMF'YE 23 BUÇUK MİLYARLIK BORCUN SON TAKSİTİNİ ÖDEYECEĞİMİZ ZAMAN GEZİ OLAYLARININ OLDUĞU AYDI"Faizlerin düşük olduğu ve IMF'ye 23 buçuk milyarlık borcun son taksitini ödedikleri zamanın Gezi Olaylarının olduğu ay olduğunu belirtti. Metin, "Siyasi istikrarla yapısal reformlarla ve büyüyen Türkiye'nin engellenmeye yönelik adımların atıldığı dönemdir. 2001'deki krizden ders aldıktan sonra 2002 itibariyle ihracata dayalı büyüme modeline geçtik. Yılın ilk yarısında ortalama yüzde 5.1 büyüme var ve bunu net yüzde 1.98'inin ihracattan geldiğini görüyoruz. Büyümemize ihracatımızın verdiği katkının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz" dedi."157 MİLYARI AŞAN BİR PERFORMANSI İLK 9 AYDA GÖRMEK ÇOK ÖNEMLİ"Kendilerini memnun eden başka bir gelişmenin ihracatın ikinci çeyrekteki yatırımların kalemine yüzde 2.86 katkı sağlamış olduğunu dile getiren Bakan Yardımcısı Metin, "Bu geleceğe dair önemli bir işaret. Yine birinci çeyrekteki yüzde 5'lik büyümenin yüzde 3.9 yatırım ve ihracattan geldi. Yatırım ve ihracatta büyüyoruz. KDV maliyetleri ile ilgili gereken görüşmeleri yapıyoruz, diğer bakanlarla iletişim halindeyiz. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.8'lik bir artış olması memnuniyet verici. Ekonomimizin toparlandığını özellikle ihracatımızın bu rakamlara tekrar ulaşması 157 milyarı da aşan bir performansı ilk 9 ayda görmek çok önemli 2016 yılından beri ithalatçı ve ihracatçılarımızın rekabetçilik anlamında elini kolaylaştıracak politikaları geliştiriyoruz. İthalat ve ihracatçımızdan şunu bekliyoruz. İyi bir iletişim halindeyiz ama daha çok çaba harcamamız gerekiyor. Sayın Başbakanımızın hedeflerine ulaşmak zor değil yüz bin ihracatçıya ulaşmak zor değil, biz bu anlamda sizden gelenlere göre politikalarımızı belirlemeye ve mevzuatımıza buna göre yön vermeye hazırız. Tüm sektörlere bütüncül bir bakış açısıyla yatırım üretim istihdam ihracat değer zincirini ön plana çıkaran Ar-Ge inovasyon tasarım markalaşma odaklı bir yaklaşım ile yeni destekler kurgulayıp mevcut desteklerimizi iyileştirmek zorundayız. Ayrıca ihracatçılarımıza sağladığımız hizmetlerle basitleştirmeye giderek hizmetlerimize daha hızlı ulaşılmasını sağlamaya yönelik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Yakın zamanda uygulamaya koyduğumuz proje bazlı destek sistemi büyük bir adım 100 milyon dolar üzerindeki yatırımlarda 10 yıl vergi ve sigorta tatili yüzde 50 enerji desteği, nitelikli personel desteği gibi destekler gerçekleştirildi. Bu sayede yatırım miktarında devlet desteği meydana geldi. Geleceğe dair umut vadeden bir yatırım ortamının Türkiye'de geliştirildiğini görüyoruz" diye konuştu."GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE OLARAK DAHA FAZLA PAZARDA YER ALMAK VE DAHA REKABETÇİ ÜRÜNLERLE PASTADAN DAHA FAZLA PAY ALMAK YOLUNDA İLERLİYORUZ"2002 yılına kadar Türkiye'ye gelen yabancı yatırım miktarının 15 milyar dolar olduğunu söyleyen Fatih Metin konuşmasını şöyle sürdürdü:"Son 15 yılda 185 milyar dolar. Proje bazlı destek sistemimizle bu doğrudan gelen yerli ve yabancı sermayenin gelişmesine büyümesine katkı vermeye devam edeceğiz. Bu model hem dışa bağımlılığı azaltmak teknolojik dönüşümü sağlamak ar-ge yoğun katma değeri yüksek, yatırımların önünü açmak. Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle 1.7 milyar olan destek bütçemiz 3 milyar TL'ye çıktı, bu daha da artacak önümüzdeki yıllarda, Eximbank ile ilgili önümüzdeki desteklerde arttırmayı düşünüyoruz. Hükümet olarak hedefimiz belli küresel ticarete yön veren güçlü bir Türkiye olarak daha fazla pazarda yer almak ve daha rekabetçi ürünlerle pastadan daha fazla pay almak yolunda ilerliyoruz."BÜYÜKEKŞİ: "HAZIR GİYİMDEKİ DÜŞÜŞÜN SEBEBİ ALMANYA VE HOLLANDA İLE YAŞANAN SEÇİM SIKINTILARI"Hazır giyim sektöründe yaşanan yüzde 1,8 düşüşe yönelik soru üzerine Büyükekşi ise, geçen sene özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden ve sonrasında hem Almanya hem de Hollanda ile seçim arefesinde sıkıntılar yaşandığını ifade etti. Mehmet Büyükekşi, "Bayram tatilinin de araya girmesiyle hazır giyimde böyle bir düşüş yaşandı. İnşallah bundan sonraki aylarda bu sektörümüz telafi edecektir" dedi."REFERANDUM ÖNCESİ KUZEY IRAK İLE YÜZDE 25 ARTIŞ VARDI"Kuzey Irak'taki referandumun ardından Türkiye ile Bağdat yönetimi arasında yaşanan yakınlaşmanın ihracata nasıl yansıyacağı yönünde gelen soruya Büyükekşi şu cevabı verdi:"O günden beri, eylül ayı hariç 8 aylık rakamlara baktığımda Irak ihracatımızda yüzde 25 artış vardı. Sadece bu ay yüzde iki düşüş yaşandı. O yüzden merkezi hükümetle şu anda ticaret açısından bir sorun yok. Bundan sonrası önemli. Çünkü, özellikle Irak'a ihracatımızın neredeyse yüzde 100'e yakın bir kısmını karayoluyla, Habur Sınır Kapısı'ndan gerçekleştiriyoruz. O yüzden, eğer geçişte bir sıkıntı olursa burada başka sorunlar karşımıza çıkar. Bunun için hükümetimizin alacağı kararları bekliyoruz. Dünya zaten bu yapılan referanduma karşı. Biz gelişmeleri takip edeceğiz. Bütün havayolları Erbil'e uçuşları durdurdu. Burada ihracatçıların ve malların ulaşımını nasıl sağlanacak? Ne olacak? Bekle gör politikası uyguluyoruz."VALİ KARALOĞLU: "TÜRKİYE'NİN İHRACATLA BÜYÜYEN BİR EKONOMİSİ VAR"Antalya'nın turizmden tarıma, ticaretten sanayiye kadar Türkiye'nin büyümesine ve gelişmesine önemli katkılar sunan illerimizin başında geldiğini belirten Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Bölgemizde ihracatımız, Türkiye ihracat rakamlarının tanımsal olarak üzerinde artmaya devam ediyor. Antalya'nın taşıyıcı sektörü elbette turizm ama bunun yanında Antalya çok önemli bir tarım merkezi, ticaret merkezi ve sanayi kuruluşlarımızla beraber de sanayisinde gelişen bir şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Türkiye ekonomisi ihracatla büyüyen bir ekonomisi var. 2011 yılındaki Gezi Olaylarından sonra, Türkiye içeride ve dışarıda birçok ekonomik ve finansal operasyona rağmen, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde değerli bakanlarımız ve iş dünyamızın kararlı duruşu ve işbirliği ile içeride ve dışarıda bütün operasyonları boşa çıkardık. Bu ekonomik gücümüz olmasaydı, müteşebbisimizin, sanayicimizin bu kararlılığı olmasaydı bu operasyonlar kolay aşılamazdı. Onun için ülkenin ekonomisinin güçlü olması özellikle Orta Doğu'daki yaşanan olaylar problemi noktasında çok önemli, onun için, sanayicimizi, ihracatçımızı kutluyoruz, tebrik ediyoruz" dedi.SATICI: "AGT TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KURULUŞLARI ARASINDA"Bölgenin 2016 yılı ihracat şampiyonunun AGT olduğunu ifade eden Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği(BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı, AGT'nin Türkiye'nin en büyük kuruluşlarının arasında yer aldığını söyledi. Satıcı, "TİM tarafından düzenlenen ilk bin ihracatçı arasında bulunan AGT, ISO 500 listesindeki konumunu da her yıl daha üst seviyelere taşıyor. Ayrıca, Antalya'da ilk AR-GE merkezini kurarak da ilimizde öncü rolü üstlendi. Başarılarından dolayı başta AGT firmamızı ve gelişim odaklı tüm ihracatçılarımızı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu."BÖLGEMİZ ZOR BİR YILI GERİDE BIRAKTI"Bölge coğrafyasında ve dünya genelinde oldukça zor bir yılı geride bıraktıklarını dile getiren Satıcı, "Ekonomimiz özverili ihracatçılarımızın çalışmalarıyla gelişmeye devam ediyor. Antalya, Burdur ve Isparta illerinin ihracatından oluşan bölgemiz ihracatında 2017 yılının ilk 9 aylık döneminde önemli artışlar kaydettik. Bin 313 üyemizle dünya genelinde 150'nin üzerinde ülkeye ihracat yaptık. Tüm sektörlerimiz ülke ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için azimle çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.Bölge ihracatına bakıldığı zaman en fazla ihracatın Çin'e olduğunu kaydeden Mustafa Satıcı, şunları söyledi:"Almanya, İran, ABD ve Romanya Çin'i takip eden pazarlar konumundalar. Alternatif pazarlar oluşturmak ve mevcut pazarlarımızda konumumuzu kuvvetlendirmek için Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği olarak alım heyetleri, yurtdışı pazarlama programları, yurtiçi ve yurtdışı fuar katılımları, eğitim, seminer, toplantı ve paneller düzenliyoruz."Satıcı, bölge coğrafyasının içinde bulunduğu tüm olumsuz koşullara ve 15 Temmuz'da herkesin şahit olduğu karanlık oyunlara rağmen ihracatı geliştirmek ve ekonomiyi daha da güçlü hale getirmek için durmaksızın çalışacaklarını söyledi.Soru cevap bölümünün ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve Büyükekşi'ye AGT yönetimi tarafından plaket takdim edildi.(Adem Akalan / İHA)