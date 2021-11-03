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İntihara kalkışan kadını muhabir kurtardı!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, ailevi sorunları nedeniyle üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulunan Serap K. (33), bir anlık dalgınlığından faydalanan gazetecinin üzerine atlaması sonucu kurtarılıp, polisler tarafından bulunduğu yerden indirildi.

2021-11-03 20:35:21

Olay, saat 15.30 sıralarında Aydın- Denizli karayolunun Yeni Mahalle kesimindeki üst geçitte meydana geldi. Üst geçide çıkan Serap K., iddiaya göre ailevi sorunlar nedeniyle intihar girişiminde bulundu.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kadının atlama ihtimaline karşı hava yastığı açtı. Polis ekipleri ise Serap K.'yı bulunduğu yerden inmesi için ikna etmeye çalıştı.

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Bu sırada haber için olay yerinde bulunan bir haber sitesinin imtiyaz sahibi Ali Günana, polislerin ikna etmeye çalıştığı Serap K.'nın bir anlık dalgınlığından yararlanıp, arkasından üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi.

Polislerin de gelmesiyle Serap K., üst geçitten indirildi. Serap K., ardından sağlık kontrolü için ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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