İnternet fenomeninin uzun uğraşlar sonucu yaptığı dudak boyası izleyenleri şaşırttı

Ünlü aktör Hopkins'e 47 yıllık beste sürprizi

Ünlü aktör Anthony Hopkins’in 19 yaşında yaptığı beste yıllarca bir kağıtta yazılı olarak saklıyken. Tam 47 yıl sonra, evinde Andre Rieu'nun konserini izlerken karşısına çıkıyor. 'Valsimin Viyana'da çalmasını çok isterdim.' diyen Hopkins, eşinin sürpriziyle karşılaştığında ise şaşkınlığını gizleyemiyor…