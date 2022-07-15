İnternet fenomeninin uzun uğraşlar sonucu yaptığı dudak boyası izleyenleri şaşırttı
Tiktok’ta fenomen olan bir kullanıcı çeşitli materyalleri birleştirmesi sonucu ortaya çıkarttığı dudak boyasıyla herkesi şaşırttı
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Tiktok’ta fenomen olan bir kullanıcı çeşitli materyalleri birleştirmesi sonucu ortaya çıkarttığı dudak boyasıyla herkesi şaşırttı
Ünlü aktör Hopkins'e 47 yıllık beste sürprizi
Ünlü aktör Anthony Hopkins’in 19 yaşında yaptığı beste yıllarca bir kağıtta yazılı olarak saklıyken. Tam 47 yıl sonra, evinde Andre Rieu'nun konserini izlerken karşısına çıkıyor. 'Valsimin Viyana'da çalmasını çok isterdim.' diyen Hopkins, eşinin sürpriziyle karşılaştığında ise şaşkınlığını gizleyemiyor…