DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,4836 ₺

EURO

17,5733 ₺

ALTIN

956,94 ₺

BİST

2.382,44 ₺

İnternet fenomeninin uzun uğraşlar sonucu yaptığı dudak boyası izleyenleri şaşırttı

Tiktok’ta fenomen olan bir kullanıcı çeşitli materyalleri birleştirmesi sonucu ortaya çıkarttığı dudak boyasıyla herkesi şaşırttı

2022-07-15 10:26:54
Ünlü aktör Hopkins'e 47 yıllık beste sürprizi

Ünlü aktör Hopkins'e 47 yıllık beste sürprizi

Ünlü aktör Anthony Hopkins’in 19 yaşında yaptığı beste yıllarca bir kağıtta yazılı olarak saklıyken. Tam 47 yıl sonra, evinde Andre Rieu'nun konserini izlerken karşısına çıkıyor. 'Valsimin Viyana'da çalmasını çok isterdim.' diyen Hopkins, eşinin sürpriziyle karşılaştığında ise şaşkınlığını gizleyemiyor…
“Draghi, aşağı gel, yoksa biz yukarı çıkarız”

“Draghi, aşağı gel, yoksa biz yukarı çıkarız”

Roma'da taksicilerin İtalya Başbakanı Mario Draghi'ye yönelik protestoları sürüyor.
Karadenizin İlk Bisiklet Oteli

Karadenizin İlk Bisiklet Oteli

Giresun Kulakkaya Yaylasında hizmet veren Zifin Otelde bisiklet turları başladı.
Bu sergi aklınızı başınızdan alacak

Bu sergi aklınızı başınızdan alacak

İnanılması güç bir göz yanılmasının olduğu sergiye sanat severler akın etti.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş