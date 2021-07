İnsansız helikopter Manavgat'ta

Tuğba Özay gözyaşları arasında yardım istedi

Manavgat'ın Bucakşeyhler Mahallesi'nde seraları, zeytin ve portakal bahçelerinin olduğu çiftliği hasar gören eski manken Tuğba Özay, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda gözyaşlarını tutamadı. Yangını yakından takip edip, alevlerin çiftliğine sıçraması üzerine ilk uçakla Antalya'ya gelen Özay, sosyal medya hesaplarından gözyaşları arasında yardım istedi. Özay, 'Yanıyoruz, çiftliğimiz yanıyor. Ne olur sesimizi duyurun. Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum. Ne olur sesimizi duyurun. Yanıyor çiftliğimiz yanıyor, her yer, her şey yanıyor. Yangın uçakları daha çok gelmeli. Her yer yanıyor' dedi.