İnsansız helikopter Manavgat'ta

Taliban-Çin görüşmesinden görüntüler

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Birader ile Çin'in Tiencin kentinde görüştü. Görüşmede Vang, en büyük komşusu Çin'in öteden beri Afganistan'ın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu, bu ülkenin iç işlerine karışılmaması konusunda ısrarcı olduğunu dile getirdi. Bakan Vang Yi, Washington yönetiminin Afganistan politikasının başarısızlığa uğradığını belirterek, ülkedeki tüm tarafların, 'Afganistan'ı Afganlar yönetmeli' ilkesi temelinde bir an önce barışı tesis etmesi gerektiğini kaydetti. Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosu Sözcüsü Muhammed Naim de Twitter'da 'Görüşmelerde siyaset, ekonomi ve her iki ülkenin güvenliği ile Afganistan'ın mevcut durum ve barış süreci ile ilgili konular ele alındı' paylaşımında bulundu.