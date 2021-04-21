İnsan vücudunun işleyişini anlatan sergiden görüntüler
Hırvatistan'da insan vücudunun işleyişini anlatan sergi gerçekliğiyle görenlerin ilgisini çekiyor
İSTANBUL
20:04:00
İftar vakti
BURSA
20:02
ANKARA
19:47
SİVAS
19:30
ERZURUM
19:13
HAKKARİ
18:59
İSTANBUL
20:04:00
İftar vakti
ANKARA
19:47
ERZURUM
19:13
Hırvatistan'da insan vücudunun işleyişini anlatan sergi gerçekliğiyle görenlerin ilgisini çekiyor
Fransa'nın Saint-Die-Des-Vosges kentinde Ermeni grubun saldırısına uğrayan Türk aile, gruptakilerin havaya ateş açarak geldiklerini ve saldırdıklarını belirterek, olayla ilgili şikayette bulunduklarını ve haklarını arayacaklarını vurguladı.