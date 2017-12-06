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İnsan Ticareti ile Mücadele - Aşama 2 Çalıştayı

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği İltica ve Göç Uzmanı Elliott:- 'Etiopya ve Sudan sınırında birçok Darfurlu'nun altın ticaretinde illegal şekilde kullanıldığını tespit ettik. İnsan tacirleri tarafından birçok kişi mülteci kamplarından kaçırılıyor. Yeni bir rapor var elimizde bu konuyla ilgili. Bazı devlet görevlilerinin de bu suçlara ortak olduklarını gördük'- ICMPD İnsan Ticareti ile Mücadele

İnsan Ticareti ile Mücadele - Aşama 2 Çalıştayı
06.12.2017 19:20:10
Avrupa Birliği'nin (AB) desteğiyle Uluslararası Fransız Uzmanlık Merkezi (FEI) ve İspanya Uluslararası İdari ve Kamu Politikaları Kurumu (FILAPP) ile iş birliği içerisinde Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından gerçekleştirilen ve Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Moldova, Pakistan'da uygulanacak olan İnsan Ticaretiyle Mücadele - Aşama 2 Projesi'nin değerlendirme toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi.

Grand Hyatt İstanbul Oteli'nde gerçekleştirilen etkinlikte, moderatörlüğünü Madis Vainomaa'nın yaptığı "Mağdurların tespit edilmesini ve mağdurlara yardım edilmesinin geliştirilmesi, var olan mekanizmaları ve bilgimizi zorlayan gelişmeler, karışık göç akışları ve hareket halindeki riskteki gruplar" konulu panel yapıldı.

Panelin konuşmacılarından Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) İltica ve Göç Uzmanı Sarah Elliott, mültecilerin istismarı konusunda yaptıkları çalışmaları anlattı.

Farklı bölgelerdeki göç akışlarına yönelik önemli adımlar attıklarını dile getiren Elliott, "Libya başta olmak üzere Nijerya ve Gana'da kurulan köle pazarlarıyla ilgili endişelerimiz var. Bu konuda önemli çalışmalar yaptık ve önemli adımlar attık. Yemen'de siyasi gerilim yaşanmadan önce işkence noktaları vardı. 2015 yılında İnsan Hakları Denetleme ve Gözetleme Kurulu tarafından yayımlanan raporda bu konular yer aldı." dedi.

Etiopya ve Sudan sınırında birçok Darfurlu'nun altın ticaretinde illegal şekilde kullanıldığını tespit ettiklerine dikkati çeken Elliott, "İnsan tacirleri tarafından birçok kişi mülteci kamplarından kaçırılıyor. Yeni bir rapor var elimizde bu konuyla ilgili. Bazı devlet görevlilerinin de bu suçlara ortak olduklarını gördük." ifadesini kullandı.

Elliott, Yemen'in Harmat bölgesinde ekonominin yüzde 80'inin insan ticaretinden oluştuğunun tahmin edildiğini, bunun önlenmesine yönelik çalışmalarda adalet ve kolluk görevlilerinin de devreye girmesini önemsediklerini, bu bölgede insani faaliyetlerde bulunan aktivistlerin de önemli çalışmalar yaptığını anlattı.


- "Suriye'de bir insani kriz var"

ICMPD İnsan Ticareti ile Mücadele Programı Araştırma Yetkilisi Claire Healy ise "Orta Akdeniz bölgesinde yaptığımız çalışmalarda, Batı Balkanlardan AB ülkelerine önemli bir göç dalgası olduğunu tespit ettik. Suriye'de yaşanan karışıklık bunun önemli nedenlerinden biri. Suriye'de yaşanan çatışmaların ardından yerlerinden edilen insanların durumu önemli. Suriye'de bir insani krizle karşı karşıyayız. Temel insani hizmetleri alamıyorlar. Bu bölgede sadece insan ticareti değil, suç gruplarının yer alması da önemli." diye konuştu.

Suriye'de yaşanan karışıklığa da değinen Healy, "Suriye'de seyahat etmek bile çok güç. Bölgeler bazı grupların etkisi altında. Savaş en çok çocukları ve kadınları olumsuz etkiledi. Özellikle göç bağlamında, Balkan ülkelerinden Avrupa'ya bir hareket var. İnsanlar batı Avrupa ülkelerine gitmek için kaçakçılara önemli paralar veriyor. Bu sınır geçişlerinde kaçakçılar önemli mali gelir elde ediyor." ifadelerini kullandı.

Sırbistan İnsan Ticareti ve Göç Uzmanı Marija Andeielkoviç de Sırbistan'ın, Balkanlardan batı Avrupa'ya geçişte transit ülke konumunda olduğunu, geçen yıl Sırbistan'dan geçiş yapan 1 milyon 300 bin kişiden 3'te birinin kimlik tespitinin yapılabildiğini söyledi.

İnsan Ticareti ile Mücadele - Aşama 2 Çalıştayı, kapanış oturumu ile sona erdi.


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