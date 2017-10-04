İnşaat sahasından 'spor tesisi' çıktı

04.10.2017 16:55:33

Konya'nın Sarayönü ilçesinde Laodikya antik kenti olarak bilinen ve Roma döneminin önemli merkezlerinden olan mahallede, arsasına ev yapmak isteyen bir kişi müze müdürlüğüne başvurdu.

Bölgenin üçüncü derecede sit alanı olması dolayısıyla müze müdürlüğü uzmanları, inşaatın yapılması planan yerde sondaj kazısı gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada inşaat sahasında, Roma dönemine ait geometrik desenli mozaik ortaya çıkarıldı.

Konya Müzeler Müdürlüğü ekipleri, on gün süren açma çalışmalarının ardından bölgede 373 metrekarelik alanda mozaik, sütun, altlık ve sütun kaideleri ile bir mezar gün yüzüne çıkardı.

100 METRELİK ALANDA SPOR TESİSİ BULUNDU

İçinde birçok eserin yer aldığı bölgenin üçüncü derece arkeolojik sit sahası olduğuna dikkat çeken Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli, şöyle devam etti:

"İnşaat yapımı sırasında yapılan sondaj çalışmasında tarihi bulgulara erişildi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünden alınan izinle kazıya başlandı. Burada on gündür çalışıyoruz. Farklı bir yapıyla karşılaştık. Geometrik mozaik, Konya'da çok az rastlanır. Antik kentte böyle bir yapının bulunması normal. İlk açtığımız alan 100 metrekarelik yer. Bu alanın ortasında yer alan madalyon motifin içerisinde, 'Dökumanos'un oğlu Ergenus adağına yapıldı' ifadesi bulunuyor. Antik kentler içerisinde buranın anlamı bugünkü adıyla spor tesisidir. Sütun altlıkları, başlıklar ve kaidesi bunu söylemektedir."