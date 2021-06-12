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İnkumu sahilinde 3 noktaya mavi bayrak

Bartın'ın İnkumu sahilinde 3 noktaya mavi bayrak yerleştirildi. Kriterleri tamamlayan sahilde bayraklar, Belediye Başkanı Cemal Akın ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Mavi Bayrak Ulusal Koordinatörü Almıla Kından Cebbari'nin katılımıyla düzenlenen törenle göndere çekildi Belediye Başkanı Akın, gazetecilere, yaptıkları çalışmaların sonucunda 33 kriteri karşılayarak 3 noktaya mavi bayrak almaya hak kazandıklarını söyledi. Mavi bayrak sayesinde İnkumu'nun tatil için turistlerin öncelikli tercihleri arasında yer alacağını belirterek, 'Çok sayıda turistin tatil için aradıkları kriterler arasında mavi bayrak da var. Mavi bayrak temiz bir deniz, temiz bir sahil demek. 4 yılı aşan bir sürede bu gerçekleşti. Bundan sonra da bunu devam ettirmemiz gerekiyor. İnşallah bu bayrak bir daha inmeyecek.' diye konuştu.

2021-06-12 16:46:00
Bakan Akar'dan Libya ziyareti: Libya'nın yanındayız

Bakan Akar'dan Libya ziyareti: Libya'nın yanındayız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya'nın başkenti Trablus'ta Libya Görev Grup Komutanlığını ziyaret etti. 'Türkiye 500 yıllık tarihi kardeşlik bağı bulunan Libyalı kardeşlerinin yanında olmaya devam edecek' dedi. Bakan Akar, Trablus ziyareti öncesi İngiliz ve İtalyan mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmeyi değerlendirdi: Hem ikili hem de ittifak içindeki bazı konuları görüşme ve bu konuda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunma fırsatı bulduk. Memnuniyetle belirtmek isterim ki görüştüğümüz konuların büyük bir bölümünde mutabık olduğumuzu, anlayış birliğine sahip olduğumuzu da görmüş bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde bu anlayışla ilişkilerimizin, görüşmelerimizin daha da artması için mutabık kaldık. Bunu da gerçekleştireceğiz. Bir taraftan personelin eğitimi, personel değişimi, tatbikatlara katılımın yanı sıra savunma sanayi alanında mevcut ilişkilerimizi nasıl daha da geliştirebileceğimizi de görüşme fırsatı bulduk. TRTHaber
'Oksijen deposu' Kümbet Yaylası’na yoğun ilgi

'Oksijen deposu' Kümbet Yaylası’na yoğun ilgi

Giresun'da geniş ladin, çam ormanları ve çayırlarla kaplı Kümbet Yaylası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kontrollü normalleşme döneminde doğal ortamıyla ziyaretçilerine adeta nefes oluyor. Dereli ilçesi sınırlarında 1650 ve 1800 rakım arasındaki Kümbet Yaylası, Giresun'un önemli turizm destinasyonlarının başında geliyor. Ormanların verdiği huzuru yaşamak isteyen doğaseverler yaz ve kış aylarında yaylayı ziyaret ediyor. Kontrollü normalleşme sürecinde ilginin daha da arttığı Kümbet Yaylası, şehirlerde bunalanların tercihleri arasında yer alıyor. Uçsuz bucaksız ladin ve çam ormanları ziyaretçileri kucaklıyor.
Sümela Manastırı'nın kayalıklarındaki saklı şapel

Sümela Manastırı'nın kayalıklarındaki saklı şapel

Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Karadağ'ın Altındere Vadisi'ne bakan eteğinde, vadiden yaklaşık 300 metre yükseklikteki ormanlık alanda kayalar oyularak inşa edilen Sümela Manastırı, kaya düşme riskine karşı Eylül 2015'te ziyarete kapatılarak restorasyona alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen yaklaşık 50 milyon liralık restorasyonun birinci etabı kapsamında kaya ıslahı, dış avlu, çevre tanzim ve düzenleme çalışmaları yapıldı. İkinci etap çalışmaları çerçevesinde ise manastırın ana giriş kapısının üstünde bulunan ve 'kama blok' olarak adlandırılan kaya kütlesinin geçici olarak güçlendirilmesi tamamlandı. Restorasyonun üçüncü etap çalışmaları kapsamında da mühendis ve endüstriyel dağcıların da yer aldığı yaklaşık 70 personel, kaya düşmesini önlemek için bariyerleme ve kama blok kaya kütlesinin kalıcı olarak sabitlenmesi çalışmalarına devam ediyor.
Trakya'nın buğday üretiminde payı yüzde 10

Trakya'nın buğday üretiminde payı yüzde 10

Türkiye'nin buğday üretiminin yüzde 10'unu, kanola üretiminin de yüzde 60'ını karşılayan Trakya'da her iki üründe de hasat yaklaştı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen yıl Türkiye'de 349 bin 891 dekar alanda ekimi yapılan kanolada 121 bin 542 ton rekolte elde edildi. 77 bin 893 tonla ürünün yaklaşık yüzde 64'lük kısmı Trakya'da yetiştirildi. Bölgenin kanola üretiminde ilk sırada Tekirdağ yer aldı, bu ili Edirne ve Kırklareli izledi. Tekirdağ'da geçen yıl 114 bin 508 dekar alanda 37 bin 831 ton, Edirne'de 69 bin 959 dekar alanda 24 bin 370 ton, Kırklareli'nde 42 bin 100 dekar alanda 15 bin 692 ton kanola yetiştirildi. Bölgede bu yıl 233 bin dekar alanda kanola ekimi yapıldı. Trakya, çeltik, kanola ve ayçiçeği üretimiyle dikkati çekse de Türkiye'nin buğday üretimine katkı sunuyor. Trakya'da ekmeklik buğdayın en çok ekim alanı Tekirdağ olarak kayıtlara geçti. Tekirdağ Türkiye'de en çok buğday üretilen 10 il arasında yer aldı.
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