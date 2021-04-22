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İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşların açılacağını bildirdi.

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22.04.2021 01:18:55
İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter'dan paylaştığı paylaşımda, "İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye uçuşlar açılıyor." dedi.

Ekşi, mesajında, "Otoritelerimizce alınan karara istinaden son 72 saatte yapılan PCR testi NEGATİF olmak kaydı ile İngiltere ve Danimarka'dan Türkiye'ye yolcu gelişine müsade edilecektir." ifadelerine yer verdi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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