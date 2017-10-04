İngiltere dışişleri bakanından büyük gaf

04.10.2017 14:58:14

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson, “Libya; üzerindeki cesetleri temizleyebilecek olursa, ülke yeni bir Dubai olabilir” diyerek büyük bir gafa imza attı.

“CESET YIĞININDAN…”

Çarpıcı açıklamalarıyla gündeme gelen ve bazı muhafazakâr parlamento üyelerinin tepkisini çekten Johnson “Sirte, parlak bir vizyona sahip, belediyenin yardımıyla ikinci bir Dubai'ye dönüştürülebilir. Sahip olmaları gereken tek şey ise kendilerini ceset yığınından arındıracak uygulamalar” dedi.

Yaptığı diplomatik gafla bir anda eleştiri oklarının hedefi olan Johnson daha sonra twitter aracılığıyla insanların Sirte gerçeği hakkında bir bilgiye sahip olmadığını ve yaptığı açıklamanın arkasında durduğunu ifade etti.

İNGİLTERE BAŞROL OYNAMIŞTI

İngiltere ve Fransa 2011 yılında Libya'da çıkan ayaklanmalarda muhaliflere verdikleri destekle Muammer Kaddafi'nin devrilmesinde başrol oynamıştı. İç savaşın hakim olduğu ülkede 3 ayrı hükümet bulunuyor. Johnson geçtiğimiz günlerde Libya'ya iki günlük bir ziyarette bulunmuştu.