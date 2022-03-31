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İngiltere'den Adana'ya ‘çöp takibi’ paylaşımı

İngiltere'de bir gazetecinin çöplerini takip etmek için poşete yerleştirdiği GPS cihazı, Adana'ya ulaştı.

2022-03-31 21:46:45

Bloomberg'den bir gazeteci, Londra'da bir geri dönüşüm kutusuna bıraktığı çöplere GPS cihazı yerleştirerek gittikleri noktayı takip etti. Sosyal medyada paylaşılan videoda, takip sonucu üç poşetten ikisinin 3 bin 200 kilometre mesafedeki Adana'ya geldiği belirtildi

Greenpeace Türkiye'de faaliyet gösteren aktivistlerin 185 bin imza toplaması sonrasında 2021 tarihindeki Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle plastik atık ithalatı yasaklanmıştı.

Çöpler Adana'da tespit edildi

Bloomberg'te çalışan araştırmacı gazeteci Kit Chellel, yaptığı bir araştırma ile Avrupa'dan Türkiye'ye sevkedilen çöplerin haritasını ortaya çıkardı.

Londra'daki üç çöp poşetine GPS cihazı yerleştiren gazeteci, çöplerin nereye gittiğini takip etti. Çöplerden birisi Londra'da kalırken, iki çöp poşeti 3 bin 200 kilometre yol yaparak Türkiye'ye geldi.

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