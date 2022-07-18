İngiltere'de üçüncü oylama sonucu belli oldu: Rishi Sunak, yarışı yine önde tamamladı

Adaylık yarışmasında ise bugün Sky News televizyonunda yayımlanacağı duyurulan adaylar arasındaki üçüncü tartışma programı eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın katılmayacaklarını söylemelerinin ardından iptal edildi. Karar, ikilinin dün ITV televizyonunda yayımlanan programda birbirleriyle sert tartışması sonrası alındı. Truss, Sunak'ı vergileri artırarak büyümenin önüne kesmekle suçladı. Sunak, kendisinin de diğer tüm adaylar gibi vergileri azaltmak istediğini ancak bunu sorumlu bir şekilde yapacağını söyledi. Vergileri azaltmakta kararlı olduğunu belirten Truss ise halkın modern ve birlikte hareket eden bir Muhafazakar Parti istediğini söyledi. Ticaret Bakan Yardımcısı Penny Mordaunt ise savunduğu vergi indirimlerinin enflasyona yol açmayacağını öne sürdü. Adayların tümü, başbakan olmaları halinde erken seçime gitmeyeceklerini ve Boris Johnson'a yeni kabinede görev vermeyeceklerini söyledi. BBC Türkçe