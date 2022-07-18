İngiltere'de üçüncü oylama sonucu belli oldu: Rishi Sunak, yarışı yine önde tamamladı
İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etmesi sonrası partide liderlik yarışı sürüyor. Pazartesi günü partinin meclis grubunda yapılan üçüncü oylamayı Rishi Sunak 115 oyla yine ön sırada tamamladı.
En az oyu alan Tom Tugendhat elendi. Böylece liderlik yarışında aday sayısı dörde indi. Pazartesi günkü oylamaya katılan adaylar ve oy dağılımı:
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Rishi Sunak (eski Maliye Bakanı) 115
2
Penny Mordaunt (Ticaret Bakan Yardımcısı) 82
3
Liz Truss (Dışişleri Bakanı) 71
4
Kemi Badenach (eski Kadın ve Eşitlikler Bakan Yardımcısı) 58 ve Tom Tugendhat (Dışilişkiler Komitesi Başkanı) 31.
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5 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK
Salı ve Çarşamba günü yapılacak dördüncü ve beşinci oylamanın ardından geriye kalan son iki adaydan parti lideri ve başbakan belirlenecek. Son oylama için160 bin Muhafazakar Parti üyesi oy kullanacak. Seçimin galibi 5 Eylül'de açıklanacak.
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HÜKÜMET GÜVENOYU KAZANDI
Pazartesi günü ayrıca Avam Kamarası'nda Boris Johnson hükümetine yönelik güven oylaması da yapıldı. Hükümet 238'e karşı 349 oyla güven oyu aldı. Sonbaharda yeni bir başbakan seçilene kadar görevde kalacağını açıklayan Johnson'ın bir an önce başbakanlık görevini geçici olarak bir başkasına devretmesi için çağrıların artmasıyla hükümet için güven oylaması yapılması kararı alınmıştı.
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TARTIŞMA PROGRAMI İPTAL EDİLDİ
Adaylık yarışmasında ise bugün Sky News televizyonunda yayımlanacağı duyurulan adaylar arasındaki üçüncü tartışma programı eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss'ın katılmayacaklarını söylemelerinin ardından iptal edildi. Karar, ikilinin dün ITV televizyonunda yayımlanan programda birbirleriyle sert tartışması sonrası alındı. Truss, Sunak'ı vergileri artırarak büyümenin önüne kesmekle suçladı. Sunak, kendisinin de diğer tüm adaylar gibi vergileri azaltmak istediğini ancak bunu sorumlu bir şekilde yapacağını söyledi. Vergileri azaltmakta kararlı olduğunu belirten Truss ise halkın modern ve birlikte hareket eden bir Muhafazakar Parti istediğini söyledi. Ticaret Bakan Yardımcısı Penny Mordaunt ise savunduğu vergi indirimlerinin enflasyona yol açmayacağını öne sürdü. Adayların tümü, başbakan olmaları halinde erken seçime gitmeyeceklerini ve Boris Johnson'a yeni kabinede görev vermeyeceklerini söyledi. BBC Türkçe
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