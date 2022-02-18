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İngiltere'de fırtına: Uçakların inişteki zor anları görüntülendi

İngiltere ve Galler'de, yıllar sonra yaklaşan en güçlü fırtına için birçok yerde sokağa çıkmama uyarısı yapıldı. Londra polisi, Cuma günü için kırmızı uyarı verdi.

2022-02-18 17:22:16

Big Jet TV isimli YouTube kanalı, Eunice fırtınası esnasında Londra Heathrow havalimanına inmeye çalışan yolcu uçaklarının iniş anlarını canlı yayınlarken görüntüler binlerce izleyici tarafından takip edildi

Fırtınanın başlamasıyla birlikte İngiltere'nin güney kesimlerinde çok sayıda yapı hasar aldı.

Henley on Thames kasabasında bir kadın kafasına düşen çatı parçası nedeniyle ağır yaralandı.

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Pek çok yolun trafiğe kapatıldığı Londra'da ise 20 bin kişilik spor ve gösteri merkezi O2 Arena'nın çatı kaplaması parçalandı.

Londra'da Waterloo Road yakınlarında bir adam, bir binadan koparak kendisine isabet eden bir parça nedeniyle yaralandı.

Kentte pek çok toplu taşıma hizmeti de geçici olarak durduruldu.

Londra'daki havalimanlarında pek çok uçuş iptal edilirken uçaklar da iniş yapmakta zorlandı.

Eunice Fırtınası'nın, İngiltere'nin güneybatısında ve Galler'de saatte 90 km hıza ulaştı. Olası su taşmaları, evler ve binaların zarar görmesi, elektrik kesintileri ve toplu taşımada aksaklıklar için bu bölgelerde yaşayanlar için uyarılar yapıldı.

Bu iki bölgede birçok okul da Cuma günü tatil edildi. Uyarı, yerel saatle sabah 7 ile 12 arası için verildi.

Devon, Cornwall ve Somerset'te milyonlarca kişiye, fırtına sırasında evde kalmaları çağrısı yapıldı.

Galler'in geri kalan bölgeleri ve İngiltere'nin güneyinden Manchester'a kadar olan kısmı için de sarı uyarı verildi. Güçlü rüzgarın etkisini sürdüreceği anlamına gelen bu uyarı da, yerel saatle sabah 5 ve akşam 21 saatlerini kapsıyor.

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Galler'deki tüm tren seferleri durdurulurken tren yolu şirketleri, diğer bölgelerde de aksamalar olabileceğini; mecbur kalınmadıkça trenlerin kullanılmaması gerektiğini açıkladı.

Başbakan Boris Johnson, ordunun da fırtınadan olumsuz etkilenenlere yardımcı olmak için nöbette bekleyeceğini duyurdu.

Ülkenin batısından başlayarak gün içinde zayıflaması beklenen fırtınanın etkisinin, hafta sonu güçlü rüzgar ve yoğun yağış olarak devam edeceği tahmin ediliyor.

BBCTürkçe

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