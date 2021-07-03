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İngiltere'de eski Sağlık Bakanı Hancock'un istifasını kebapla kutladılar

İngiltere'de bir restoran, Sağlık Bakanı Matt Hancock'un görevini bırakmasını, ücretsiz 1000 kebap dağıtarak kutladı.

İngiltere'de eski Sağlık Bakanı Hancock'un istifasını kebapla kutladılar
03.07.2021 18:25:51
İngiltere'de eski Sağlık Bakanı Hancock'un istifasını kebapla kutladılar

Başkent Londra'da 5 şubesi bulunan ve kebaplarıyla ünlü restoranın işletmecileri, Old Street'teki şubelerinde, istifa eden eski Bakan Hancock'un görevini bırakmasını farklı bir yöntemle kutlayarak gündeme geldi.

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İngiltere'de eski Sağlık Bakanı Hancock'un istifasını kebapla kutladılar

Restoranın sosyal medya hesabından, istifasını memnuniyetle karşıladıkları bakanın elinde kebapla fotoğraflarını paylaşan işletme sahipleri, Hancock'un görevi bırakmasını kutlamak için 1000 kebabın halka ücretsiz dağıtılacağını duyurdu.

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İngiltere'de eski Sağlık Bakanı Hancock'un istifasını kebapla kutladılar

Bakanın istifasının ücretsiz kebap dağıtılarak kutlanması, müşteriler tarafından da memnuniyetle karşılandı.

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İngiltere'de eski Sağlık Bakanı Hancock'un istifasını kebapla kutladılar

Restorana gelen ve kebabı çok sevdiğini söyleyen müşterilerden biri, Hancock'un geç de olsa istifa ederek doğru olanı yaptığı belirtti ve "Daha önce istifa etse daha iyi olurdu ama hiç olmamasından iyidir." ifadesini kullandı.

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İngiltere'de eski Sağlık Bakanı Hancock'un istifasını kebapla kutladılar

Restoranda çalışan şeflerden Sam, herkesin Hancock'un kararlarından bıktığını dile getirerek, "Bu (Hancock'un istifası) kesinlikle kutlamamız gereken bir şeydi." değerlendirmesinde bulundu.

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İngiltere'de eski Sağlık Bakanı Hancock'un istifasını kebapla kutladılar

Ortakları Ed, Stephen ve Manu'nun daha önce Türkiye'de bulunduğunu ve Adana'yı ziyaret ettiğini söyleyen Sam, burada Adana kebabın tarifini öğrendiklerini söyledi.

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İngiltere'de eski Sağlık Bakanı Hancock'un istifasını kebapla kutladılar

Restoran sahipleri, kutlama etkinliği kapsamında, kanserle mücadeleyi destekleyen bir hayır kurumu için de bağış topladı.

İşletme, bağışın 1000 sterlini geçmesi durumunda 100 kebap daha dağıtacaklarını açıkladı.

Restoranın menüsünde, eski teknikler ve ateşte pişirme yöntemiyle hazırlanan kebaplar arasında Adana'nın coğrafi işaret tescilli ürünü "Adana kebabı" da yer alıyor.

"HANCOCK'UN AYRILIŞI HEM KEBAP ENDÜSTRİSİ HEM DE İNSANLIK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Le Bab'ın kurucu ortağı Stephen Tozer, yaptığı açıklamada, Matt Hancock'un ayrılışının hem kebap endüstrisi hem de insanlık için çok önemli ve güzel bir olay olduğunu belirterek, "Bu olayın unutulmasına izin veremezdik. 1000 bedava kebaptan daha iyi kebap ve insanlık kutlaması ne olabilir? Ayrıca iyi şeyler için biraz para toplamak amacıyla iyi hisleri kanalize etmek istiyoruz." dedi.

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