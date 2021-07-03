İngiltere'de eski Sağlık Bakanı Hancock'un istifasını kebapla kutladılar

Restoran sahipleri, kutlama etkinliği kapsamında, kanserle mücadeleyi destekleyen bir hayır kurumu için de bağış topladı.

İşletme, bağışın 1000 sterlini geçmesi durumunda 100 kebap daha dağıtacaklarını açıkladı.

Restoranın menüsünde, eski teknikler ve ateşte pişirme yöntemiyle hazırlanan kebaplar arasında Adana'nın coğrafi işaret tescilli ürünü "Adana kebabı" da yer alıyor.

"HANCOCK'UN AYRILIŞI HEM KEBAP ENDÜSTRİSİ HEM DE İNSANLIK İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Le Bab'ın kurucu ortağı Stephen Tozer, yaptığı açıklamada, Matt Hancock'un ayrılışının hem kebap endüstrisi hem de insanlık için çok önemli ve güzel bir olay olduğunu belirterek, "Bu olayın unutulmasına izin veremezdik. 1000 bedava kebaptan daha iyi kebap ve insanlık kutlaması ne olabilir? Ayrıca iyi şeyler için biraz para toplamak amacıyla iyi hisleri kanalize etmek istiyoruz." dedi.